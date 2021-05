Surf: opéré d'un genou, John John Florence espère être remis pour les JO de Tokyo

Paris, France | AFP | mercredi 12/05/2021 - Le double champion du monde de surf, l'Américain John John Florence, opéré d'un genou, espère être remis pour les Jeux olympiques de Tokyo dont il sera l'un des favoris, a-t-il indiqué mercredi.



Le double champion du monde s'était blessé la semaine dernière au genou gauche en surfant et avait annoncé samedi qu'il se retirait de la World Surf League à Margaret River et de la suite des compétitions à Rottnest Island, à côté de Perth (Australie).



"Selon le chirurgien, tout s'est passé au mieux", a commenté mercredi le surfeur de 28 ans sur Instagram.



"La procédure va me permettre de reprendre le surf à 100% plus tôt que je l'espérais. Je me sens motivé pour dire que les Jeux olympiques sont atteignables", a-t-il ajouté.



Le champion hawaïen va "tout faire" pour être présent aux JO (23 juillet - 8 août).



S'il doit déclarer forfait, Florence sera remplacé par le premier surfeur américain éligible, à savoir Kelly Slater, 11 fois champion du monde, âgé de 49 ans.



Le surf est présent pour la première fois aux Jeux olympiques et les épreuves qui réunissent 40 athlètes (20 femmes et 20 hommes) se dérouleront dans la baie d'Ichinomiya du 25 au 28 juillet.



Le surf a également été confirmé dans le programme des JO de Paris-2024 et les épreuves se dérouleront à Tahiti.