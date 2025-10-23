

Surf: la légende Stephanie Gilmore sort de sa retraite à la poursuite d'un 9e titre

Perth, Australie | AFP | mercredi 19/11/2025 - La reine australienne du surf Stephanie Gilmore a annoncé mercredi qu'elle allait sortir de sa retraite pour tenter d'aller décrocher un neuvième titre de championne du monde.



L'Australienne, âgée de 37 ans, avait quitté la World Surf League il y a deux ans, mais elle a accepté une invitation pour la saison prochaine.



Son dernier titre mondial remonte à 2022, lorsqu'elle avait surpassé les sept couronnes remportées par sa compatriote australienne Layne Beachley, aujourd'hui à la retraite.



Pour décrocher une neuvième couronne, elle devra détrôner la nouvelle championne du monde, elle aussi Australienne, Molly Picklum.



"Ces dernières années j'ai profité de mon temps libre pour faire des explorations et d'autres choses ", a déclaré Gilmore, dont les 34 victoires sur le circuit la placent en deuxième position derrière la légende masculine Kelly Slater.



"Mais j'ai hâte de revenir sur le Championship Tour en 2026 et de me mesurer aux jeunes talents. Je suis surtout impatiente de voir comment je vais m'en sortir face à ces nouveaux défis. Quand on s'éloigne de la compétition à plein temps, on peut vraiment déconnecter, et il peut être difficile de retrouver cet état d'esprit, mais je suis impatiente de ressentir à nouveau cette énergie", a-t-elle ajouté.



Stephanie Gilmore fera son retour à la compétition lors de la première étape du Championship Tour 2026, à Bells Beach, en Australie, en avril. Une épreuve qu'elle a déjà remportée à quatre reprises.

Mercredi 19 Novembre 2025






