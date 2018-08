Surf féminin - Pro Anglet 1500 : 5e place pour Karelle Poppke

Parole à Karelle Poppke :



Quelques mots sur ta préparation ?



« Je me suis préparée à ma manière, sans coach. Cela a été dur car il fallait bien choisir les exercices par rapport à mes besoins. Je n'ai rien lâché, je me suis entraînée dur. Je vais à la salle trois à quatre fois par semaine, je vais courir, faire du vélo ou je me fais un programme de cardio, un peu comme le crossfit mais façon surf. »



« J'allais surfer quelque fois mais cette fois-ci j’ai privilégié le physique. Depuis que je me suis fixée un régime alimentaire strict, depuis un an maintenant, je me sens beaucoup mieux et plus réactive. Bien sûr, je me réserve quelques écarts de temps en temps en m’autorisant quelques repas copieux toutes les deux semaines. Je remercie au passage mes parents et ma copine qui me motivent tous les jours. »



Tu as d’abord participé au Lacanau Pro ?



« Pour une première participation je suis très satisfaite de moi. Je me suis faite éliminer en huitième de finale dans des conditions très difficiles. Il y avait beaucoup de courant, les vagues étaient grosses et la mer agitée avec en plus la marée qui changeait tout le temps. Mais bon, Il faut s'habituer à toutes les conditions donc il n’y a pas d'excuse ! J’estime malgré tout avoir fait de mon mieux et je suis donc contente de ma 13e place. »



Tu as enchainé avec le Pro Anglet ?



« C'était ma deuxième participation, mon objectif était d'arriver dans les phases finales. Les vagues étaient bien, le courant parfait et la marée également. J'ai bien géré ma série et mon stress. Je ne sais pas ce qui n'a pas marché pendant ma série car j'ai eu beaucoup de retours positifs de tout le monde lorsque je suis sortie de l'eau. Du coup, j’étais un peu déçue car j’ai failli passer en demi mais je suis très satisfaite au final car toutes mes heures d'entraînement ont fini par payer. »



Contente de ta progression au classement WQS ?



« Très satisfaite de ce gros "jump" de 30 places. Je pense que grâce à mon entrée dans le Top 100 WQS, je vais pouvoir participer aux compétitions WQS 3000 et 6000. J’espère ainsi continuer dans la lancée l’année suivante. Ca me booste et c’est positif aussi pour mes parents qui se sacrifient beaucoup pour moi. Je les remercie du fond du cœur. »



Un dernier mot, un remerciement ?



« Je remercie mes parents, ma copine, la famille, les amis et même ceux qui me détestent car cela me rend plus forte. Merci à ma grand-mère Vanaa Vaiho. Je remercie mes sponsors Air Tahiti Nui, Billabong Tahiti, H24 Nutrition, Fit Club Papeete, Tahiti Represent, Patu by Tattoo, Concept Vik'Ura, JAC Pacifique Massage, Virus Tahiti by SNS et spécialement Heinui Brosious de Stone Fish pour son superbe travail sur mes planches de surf. Mauruuru à tous les Tahitiens qui m’ont encouragée à Anglet et Lacanau. » Propos recueillis par SB