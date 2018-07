Surf de gros - Mateia Hiquily en tow-in à Teahupo'o

Plusieurs gros swells ont touché Tahiti ces dernières semaines. Le jeune Mateia Hiquily a pu s’illustrer la semaine dernière en prenant une grosse vague en tow-in, cette discipline qui consiste à se faire tracter par un jet ski pour prendre une grosse vague trop rapide pour être prise à la nage. C’était une première expérience pour Mateia : « J’ai tellement de personnes à remercier ! Tout d’abord mon partenaire de tow-in Enrique Ariitu qui lui aussi a été tracté sur une des plus grosses vagues de la journée et de sa vie. C’était une première pour nous. On s’est entrainés ces dernières semaines en ayant été aidés par le maitre Vetea David. Merci à Kevin Johnson pour la planche de tow de rêve. Cette journée était un cadeau. Félicitations à tous les boyz qui ont aussi chargé comme des dingues. C’est un rêve qui se réalise. J’ai du mal à croire que c’est arrivé, merci mon Dieu. » SB