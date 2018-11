Surf de gros - Jaws Challenge : Des vagues de folie

Le spot de Peahi, également appelé « Jaws », situé à Maui dans l’archipel des îles Hawai’i, a produit des vagues énormes pour l’édition 2018 du Jaws Challenge, deuxième étape du Big Wave World Tour proposé par la world surf league. La compétition a même dû être interrompue, les vagues ayant été jugées trop dangereuses en raison de leur taille et du vent de face qui rendait très difficile le surf à la rame.



Lundi, la compétition avait donc laissé place à une session de surf tracté lors de laquelle les surfeurs ont pu s’adonner à leur passion pour le surf extrême. On retiendra de cette journée les exploits de Kai Lenny qui a réussi un « off the lip » sur une vague de plus de 12 mètres suivi d’une chute dans le vide d’environ cinq à six mètres parfaitement réceptionnée, du jamais vu sur une vague de cette taille.



Le Hawaiien Kai Lenny n’a cependant pas pu remporter la compétition le lendemain, devancé par Billy Kemper, un autre Hawaiien. Ce dernier a obtenu les faveurs des juges en surfant deux grosses vagues à tube sans pour autant en sortir. Il aurait été récompensé pour son engagement, même si pour certains Kai Lenny aurait mérité la victoire. Billy Kemper lui-même s’est montré surpris à la fin de la série.