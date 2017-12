Surf/circuit mondial: Florence vs Medina, duel de rois pour le titre

Paris, France | AFP | jeudi 07/12/2017 - Nouvelle star du surf, John John Florence est tout près d'accrocher le titre mondial 2017 du circuit professionnel, chez lui à Hawaï à partir de vendredi, mais la partie sera très serrée car Gabriel Medina peut lui souffler la couronne.



A 25 ans, Florence, un grand blond né à Honolulu, tient la tête du circuit professionnel avec 53.350 points, devant le Brésilien Medina (50.250). Les deux hommes ont une grosse carte à jouer lors de la dernière étape du circuit.

S'il gagne ou même s'il finit deuxième à Hawaï, Florence remportera le titre suprême 2017, qu'il a décroché pour la toute première fois en 2016. Une performance notable pour le jeune surfeur: très rares sont les athlètes dans l'histoire du surf à avoir conservé leur tout premier titre chez les pros. Il faut revenir 14 ans en arrière et à l'exploit de Andy Irons (2002 et 2003), Hawaïen lui aussi.

Florence a cependant un sérieux opposant dans son viseur en la personne de Medina, qui fêtera ses 24 ans le 22 décembre et a déjà remporté le circuit pro en 2014.

Si Medina est le meilleur sur l'ultime rendez-vous, il pourra être sacré champion, à condition que Florence ne fasse pas mieux que 3e (demi-finales).

Reste que deux autres surfeurs ont une petite chance de s'offrir le titre en profitant de contre-performances des deux rois du circuit: le Sud-africain Jordy Smith (3e au classement général avec 47.600 pts) et l'Australien Julian Wilson (4e, 45.200).

La dernière étape du circuit débute vendredi avec une fenêtre qui s'ouvre jusqu'au 20 décembre.