Surf à Teahupoo : Graham Stapelberg de la World Surf League reçu à la Présidence

PAPEETE, 13 août 2018 - Le président Edouard Fritch a reçu, lundi après-midi, à la Présidence, l’un des hauts responsables de la World Surf League, Graham Stapelberg, en présence de deux représentants du surf en Polynésie française, Lionel Teihotu et de Pascal Luciani.



La WSL a souhaité rencontrer le Pays pour étudier les modalités d’un partenariat du fait du retrait de la marque Billabong du parrainage de la compétition internationale de surf à Teahupoo. L’édition 2018 de cette compétition, qui a lieu actuellement, est en effet la première édition sous l’appellation Tahiti Pro-Teahupoo.



La WSL souhaite ainsi un partenariat du Pays pour un soutien logistique plus important. Le président s’est dit ouvert à la demande de la WSL et a demandé, au préalable, des informations plus détaillées sur le type de soutien logistique souhaité. Le président de la fédération tahitienne de surf, Lionel Teihotu, a pour sa part indiqué, lors de cette rencontre, que les retombées économiques de cette compétition en Polynésie sont de l’ordre de 100 millions Fcfp.