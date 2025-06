Surf - Retour gagnant pour Toaura Haumani

Tahiti, le 2 juin 2025 - La deuxième étape du championnat de Polynésie juvénile de Surf a couronné, le week-end dernier à Papara, Toaura Haumani et Kahili Simon dans la catégorie reine junior. Un retour sur la première marche du podium qui permet aux deux surfeurs de revenir dans la discussion pour le titre en fin d'année. Chez les cadets, l'étape a également été marquée par les victoires de Kavei Pierson et de Raipoe Chapelier qui viennent, eux aussi, chambouler leur classement respectif.



Le week-end dernier, l'embouchure de Taharuu, à Papara, accueillait la deuxième étape du championnat de Polynésie juvénile pour les catégories Surf et Bodyboard. Une aubaine pour les plus jeunes surfeurs qui ont pu bénéficier d'une petite houle d'un mètre à 1m50, suffisant pour pouvoir s'exprimer et sortir le grand jeu face à des juniors en peine. Et pour cause : les ténors de la catégorie n'ont pas réussi à contenir la percée jusqu'en finale des deux jeunes prodiges, Liam Sham Koua et Terevanui Thornton. Un affront que les frères Haumani ont eu à cœur de stopper. En effet, piliers du championnat junior ces dernières années, Haunui et Toaura ont rappelé aux deux minimes que le trône de la catégorie reine n'était pas encore à prendre. Et pour l'occasion, en finale, les deux frères s'en sont donné à cœur joie sur les droites de Taharuu : Rollers appuyés dans la partie critique de la vague et transitions rapides entre chaque manœuvre, le duo fraternel n'a laissé aucun doute dans l'esprit des juges. Plus pertinent dans son choix de vagues, Toaura s'est adjugé la première place devant son frère Haunui, ainsi que Terevanui Thornton et Liam Sham Koua.



Chez les filles, Kahili Simon a signé son grand retour sur la première marche du podium. Un état de forme en finale qui n'a pas manqué de faire rappeler les prouesses de la surfeuse de Papara lors des derniers championnats du monde ISA junior, où celle-ci avait réalisé le meilleur parcours du contingent tahitien. Un coup d'éclat venu au moment opportun : “Tout s'est joué sur une vague, je pense”, confie Kahili Simon. “J'ai vu la bombe et je l'ai eue. J'ai essayé de faire ce que je pouvais dessus et ça a payé. Aujourd'hui si on est tous trop contents, c'est grâce à Raipoe. J'étais contente pour elle, du coup j'ai eu de la force.” Et pour cause : l'événement de cette deuxième épreuve du championnat de Polynésie juvénile a été la victoire de Raipoe Chapelier chez les cadettes. Finaliste à de nombreuses reprises, la surfeuse de Moorea ne s'était jamais imposée sur le circuit jusqu'à ce jour. Un juste retour pour Raipoe Chapelier dont la progression ces derniers mois n'a échappé à personne : “Je suis hyper contente”, s'émeut Raipoe. “J'ai essayé de prendre plein de vagues, je me suis amusée et ça a payé. Je pense à ma famille et à mon frère qui m'a beaucoup entraîné. Il était toujours là derrière moi.”



Du côté des cadets, le feuilleton se corse. En pleine ébullition depuis deux ans, le niveau affiché par les jeunes surfeurs ne cesse d'étonner. Et si la catégorie a été menée ces derniers temps par Liam Sham Koua et Terevanui Thornton, la hiérarchie semble désormais plus ouverte. Le jeune Kavei Pierson s'est en effet invité à la table des discussions en remportant cette deuxième étape du championnat. Attendu depuis un certain temps, l'aîné des frères Pierson a définitivement gagné en maturité dans ses trajectoires et invite désormais les juges à revoir leurs copies en ce qui le concerne. Fluide, précis, et fort d'un bagage technique plus étoffé, Kavei Pierson entre dans la cour des grands... à seulement 10 ans.



Et puisque l'heure est aux révélations, Roo Pouguet Temaurioraa a également monopolisé les débats lors de cette deuxième épreuve du championnat juvénile qui, pour la première fois cette année, s'est ouvert au bodyboard. Plus dynamique et plus aérien, le jeune rider n'a laissé aucune chance à ses camarades lors des finales des moins de 14 ans et moins de 18 ans. Chez les poussins, Naiki Pierson s'est imposé sans surprise et attend son heure.