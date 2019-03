Surf Pro – Rangi Pro : Belle première journée de compétition

Une vague notée 9.50 sur 10



Dans la série 11, le Hawaiien Coconut Willie obtient la meilleure note sur une vague de la journée, un long tube noté 9.50 par les juges de la world surf league qui donne une idée de la qualité du spot d’Avatoru. Dans la série 12, le jeune Félix Bourgoin obtient un 6.60 sur une vague mais c’est insuffisant pour passer. Ariihoe Tefaafana n’arrive pas à bien exploiter sa première vague et ne trouve plus de vagues par la suite, il sort lui aussi prématurément avec deux vagues notées 2 et 4 points environ.



Bonne performance de Mauiki Raioha, frère de Poenaiki (qui vient de remporter la première étape du championnat du monde de Sup surf le Sunset Beach Pro). Mauiki obtient un 6.23 qu’il complète avec une vague notée 3.93, c’est suffisant pour se qualifier pour le round 2. Cela ne passe pas pour Manakei Kahina, autre Tahitien engagé. Pas de vagues non plus pour Tereva David qui quitte la compétition sans avoir pu avoir de bonne vague à disposition.



Ca passe pour JB Prunier malgré un total relativement faible de 6.60 mais cela ne passe pas pour Taramu Tinirau et Tuki Chanteau. Seulement trois Tahitiens ont déjà remporté la compétition, Tamaroa Mc Comb, Mihimana Braye et Heremoana Luciani. Qui remportera la compétition cette année ? SB / WSL



** Ariihoe Tefaafana s'est blessé sur le récif en free session après la compétition, lundi soir. Touché à la tête, il est intervenu ce mardi matin à travers une vidéo pour rassurer ses amis et sa famille par rapport à son état qui n'est plus préoccupant.



Suivez la compétition sur internet (Une production Karim Mahdjouba, Manea Fabisch, Davidson Bennett TBS5)