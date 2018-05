Surf Pro - Cup of Surfing : Michel Bourez gagne avec le " team World "

C’est la première fois qu’une compétition de la world surf league était proposée sur la vague artificielle développée par Kelly Slater en Californie. C’était une première historique pour le monde du surf de compétition. « Un rêve depuis dix ans, semé de doutes » pour le 11 fois champion du monde et légende de la discipline Kelly Slater.



Cette compétition préfigure la huitième étape du championnat mondial 2018 qui s’y déroulera du 6 au 9 septembre 2018, après Teahupo’o. Cinq équipes étaient représentées, constituées chacune de trois surfeurs et deux surfeuses. A l’issue de la première journée, le team USA était en première place, suivi par le team Australie, le team World, le team Brazil et le team Europe.



Mais lors de la deuxième journée, Michel Bourez et son « team World », ont pu faire la différence grâce aux excellents scores de Jordy Smith (9.27 et 7.50). Michel Bourez avait obtenu de bons scores dans la phase qualificative avec 8.80 ou 7.50 sur 10. Gabriel Medina (9.07, 9.67) et Kelly Slater (8.00, 9.00) ont totalisé les meilleurs scores de la phase finale.