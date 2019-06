Surf Pro – Championnat du monde : Michel Bourez remonte d’une place

Tahiti candidat pour les JO



Profitant d’un déplacement en métropole, les instances dirigeantes de Polynésie française ont fait part de leur intérêt par rapport à l’idée de la candidature de Tahiti comme site de compétition pour l’épreuve de surf des JO de 2020. Teahupo’o accueille déjà une des étapes emblématiques du championnat du monde. Le spot est donc bien rôdé pour accueillir les compétitions internationales. La vague est une des plus belles et plus photogéniques au monde, grâce à son chenal bien placé.



Quelques points négatifs sont malgré tout présents. Les spots métropolitains vont bien évidemment tout faire pour que l’épreuve se déroule sur leurs vagues : Biarritz et Lacanau, ce dernier étant associé à Hossegor, Seignosse et Capbreton. L’éloignement de Tahiti par rapport au public métropolitain est également un point faible.



Enfin, le dernier inconvénient, de taille, est que le spot de Teahupo’o, qui reste dangereux, n’a jamais proposé de compétition féminine, les surfeuses du circuit pro n’ont donc pas l’habitude de le pratiquer. Les instances concernées ont jusqu’à la mi-juillet pour faire parvenir leurs candidatures, la décision devrait être prise à la fin de l’année 2019. SB/WSL