Surf Pro - Championnat WQS : Vahine Fierro remonte de 20 places

Un bon parcours pour Vahine Fierro



Au round 4, elle termine deuxième derrière l’ancienne vice-championne du monde Silvana Lima, avec un total de 11.47. Au round 5, elle remporte à nouveau sa série avec un total de 11.67 alors que les filles ne sont plus que trois par série. Le round 6, un huitième de finale, se fera à deux par série, un round à élimination directe.



Vahine Fierro ne totalisera que 8.30 contre 10.66 pour Page Hareb, une surfeuse néozélandaise qui fait partie du Top 17. Cette 9e place permet à Vahine de remonter de 20 places au classement WQS, elle figure désormais à la 44e position. Il faut atteindre le Top 6 WQS pour se qualifier pour le WCT, Vahine Fierro se donne trois années pour y parvenir.



La concurrence est très importante, le surf féminin est en pleine progression et la revalorisation des dotations financières dans le WCT a contribué à motiver les surfeuses aspirant à une carrière professionnelle. Vahine Fierro (44e), Marion Philippe (69e) et Karelle Poppke (97e) sont les trois Tahitiennes qui tentent actuellement leur chance dans le WQS. C’est la deuxième fois de sa carrière naissante que Vahine Fierro atteint un huitième de finale d’un WQS 6000. SB / WSL