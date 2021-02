Surf : Les finales de la première manche du Tahiti Open Tour en attente

Tahiti, le 22 février 2021 - La première étape du championnat fédéral de surf s'est tenue ce week-end sur le beach break de Papenoo. Près de 80 riders, toutes catégories confondues (surf, bodyboard, longboard, kneeboard, dropknee et bodysurf), ont répondu présents pour la reprise des compétitions. Et en raison du nombre important d'inscrits, les finales n'ont pas pu être disputées au cours du week-end.



Les surfeurs ont renfilé ce week-end le lycra de compétition. La fédération tahitienne de surf a organisé, samedi et dimanche, sur le spot de Papenoo, la première étape de son championnat fédéral, le Tahiti Open Tour, qui devrait comporter cinq manches cette saison. Sevrés de compétition depuis novembre dernier et la Taapuna Master, ils étaient nombreux à avoir bravé la pluie pour cette reprise. Au total, près de 80 riders, toutes catégories confondues (surf, bodyboard, longboard, kneeboard, dropknee et bodysurf), ont pris d'assaut le beach break de la côte est.



Dans la liste des engagés, en catégorie surf, on retrouvait du beau monde. De Mihimana Braye, vainqueur de la Taapuna Master en novembre dernier, à O'Neill Massin, Steeven Pierson en passant par Enrique Ariitu, Tereva David ou encore Heiarii Williams, double vainqueur des trials à Teahupoo. Le plateau de cette première étape du Tahiti Open Tour s'annonçait spectaculaire, avec un spot de Papenoo qui n'a pas été avare en bonnes séries de vagues au cours du week-end. Du côté des femmes, Marion Philippe et Mathilde Monbrison faisaient figures de favorites.



La meilleure note du week-end pour Teiva Tetahio



Devant le nombre important d'inscrits et pour permettre à la compétition d'aller à son terme à l'issue du week-end, toutes les séries ont été raccourcies de cinq minutes. Mais même avec cette disposition, aucune finale n'a pu être lancée dans les temps. Une matinée supplémentaire sera donc nécessaire pour connaître le dénouement de cette première manche. Aucune date n'a pour le moment été avancée par la fédération tahitienne de surf.



En surf, chez les hommes, la finale proposera un choc des générations. Stellio Bobet, 20 ans et Teiva Tetahio, 18 ans, feront face à Tereva David, 31 ans, et Heiarii Williams, 33 ans. Teiva Tetahio, originaire de Papara, s'est montré particulièrement à l'aise sur le spot de Papenoo tout au long du week-end, avec notamment un beau score de 16, meilleure note du week-end, décroché en demi-finale. Chez les filles, en finale, on retrouvera les deux favorites : Marion Philippe et Mathilde Monbrison. Un carré final complété par Hereiti Manuel et Tehani Tefaatau.



Dans les autres catégories (lire encadré). La finale du longboard verra s'affronter Heifara Tahutini Jr, Michel Demont, Mauiki Raioha et Tereva David. Et en bodyboard, Tahiri Tehei, Varoa Boosie, Iron Faua et Heiarii Etaia, 15 ans, se disputeront le gain de cette première manche.