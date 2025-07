Surf – La WSL Tahiti présente la Tahiti Pro 2025

Tahiti, le 24 juillet 2025 - L’Institut de la jeunesse et des sports (IJSPF) a servi de cadre, ce jeudi matin, à la présentation de la Tahiti Pro qui aura lieu sur le spot mythique de Teahupo’o du 7 au 16 août. Pascal Luciani, le président de la World Surf League Tahiti officialisée le 15 mai 2025, a présenté l’événement qui mettra en scène le gratin mondial de la discipline et cinq Tahitiens, Kelia Gallina et Vahine Fierro chez les femmes, Kauli Vaast, Mihimana Braye et Teiva Tairoa chez les hommes.



Les Trials organisés le week-end dernier à Teahupo’o ont lancé la Tahiti Pro 2025 sur le spot de surf reconnu comme l’un des plus spectaculaires du monde et dont l’aura a encore grandi depuis qu’il a accueilli les Jeux olympiques 2024. L’édition 2025 s’annonce d’autant plus prestigieuse qu’elle est la 11e et dernière étape du Championship Tour (CT) et qu’elle s’annonce décisive pour qualifier les Top 5 hommes et femmes qui disputeront les finales mondiales début septembre aux îles Fidji.



La conférence de presse organisée ce jeudi matin à l’IJSPF pour présenter la Tahiti Pro 2025 a été animée par Pascal Luciani dans son rôle de président de la WSL Tahiti, dont la création en mai 2025 donne encore un peu plus de poids au surf tahitien auprès des instances mondiales. Nahema Temari, la ministre des Sports et représentante du Pays qui soutient pleinement l’événement tant structurellement qu’économiquement, et Philippe Klima, représentant de la Fédération tahitienne de surf, côtoyaient Pascal Luciani sur l’estrade de l’IJSPF.



Le président de la WSL Tahiti nous a confié : “L’intérêt d’avoir créé la WSL Tahiti est de pouvoir négocier directement avec le Pays et de nous permettre d’avoir des facilités dans l’obtention des infrastructures qui appartiennent au Pays, ce qui sera moins coûteux pour l’organisation de la Tahiti Pro. Mon rôle consiste aussi à préparer localement l’événement. Je suis actuellement dans l’attente des dates de mise en place des infrastructures par les équipes du Pays, mais tout se présente bien. La seule incertitude, comme d’habitude, concerne la météo. Ce qui me chiffonne un petit peu, c’est l’arrivée du mara’amu qui n’a pas soufflé depuis un certain temps et il faut espérer qu’il n’y ait pas de période de mara’amu pendant la compétition. Le gratin mondial sera bien présent et il y aura une solide représentation tahitienne. L’édition 2025 de la Tahiti Pro est particulièrement importante car c’est la dernière étape avant les finales de Fidji et les classements mondiaux sont serrés. Ça promet du spectacle et du suspense.”



Tahiti en force



Le gratin mondial sera effectivement bien présent à Teahupo’o, à commencer par le Brésilien Yago Dora, leader du classement mondial et le seul qui a quasiment la garantie d’être présent à Fidji. Les Jordy Smith, Kanoa Igarashi, Italo Ferreira et Ethan Ewing, qui suivent au classement, n’auront pas vraiment le droit à l’erreur s’ils veulent rejoindre Fidji. Gabriel Medina, double vainqueur à Teahupo’o et qui n’a pu défendre ses chances cette saison sur le circuit pour cause de blessure, pouvait bénéficier d’une wildcard mais il a décliné la proposition. Le suspense s’annonce un peu moins relevé chez les dames dans la mesure où Molly Picklum, Gabriela Bryan et Caitlin Simmers sont solidement installées dans le tiercé de tête.



Cinq représentants tahitiens seront en lice au mois d’août et une victoire de l’un d’entre eux, voire deux entre les hommes et les femmes, semble réalisable. Vahine Fierro en a fait la démonstration en s’imposant chez les dames lors de la Tahiti Pro 2024 et tout le monde a encore en mémoire la victoire de Kauli Vaast aux Jeux olympiques. Les deux Tahitiens ont bénéficié d’une wildcard. La jeune (13 ans début août) Kelia Gallina, la plus jeune surfeuse de l’histoire à participer à une étape du CT et lauréate des Trials, aura des atouts à faire valoir si les conditions ne sont pas trop énormes. Mihimana Braye, également vainqueur des Trials chez les hommes et qui intègre le tableau principal pour la 3e année d’affilée, aura aussi des ambitions. Teiva Tairoa, finaliste des Trials, a aussi obtenu une wildcard suite au forfait du Brésilien Alejo Muniz blessé. Un sixième Français sera en lice, Marco Mignot, actuellement 19e mondial et qui a passé le cut de mi-saison.



Le mythique spot de Teahupo’o mettra de nouveau le Fenua en valeur aux yeux du monde au mois d’août car la Tahiti Pro bénéficie chaque année d’une couverture médiatique exceptionnelle entre presse télévisuelle, presse écrite et réseaux sociaux.



Patrice Bastian

Rédigé par Patrice Bastian le Jeudi 24 Juillet 2025 à 17:38 | Lu 145 fois