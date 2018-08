Surf - Jeux Olympiques : Michel Bourez sous les couleurs de la France, ou pas ?

Parole à Louis Provost, président du COPF :



Vous souhaitez augmenter les moyens du sport local ?



« Le COPF est actuellement en discussion avec le comité national olympique et sportif français (CNOSF), on attend une réponse par rapport à la solidarité olympique. Cette solidarité vient du CIO via le CNOSF. On pourrait bénéficier de cette manne financière mais il nous faut une convention avec le CNOSF. C’est à destination de toutes les fédérations délégataires de service public. C’est là-dessus que nous sommes en train de travailler. Nous préparons nos athlètes pour les championnats du monde mais si c’était pour les sélections françaises en vue des Jeux Olympiques, ce serait intéressant. Avec les fonds du CIO, on pourrait se préparer beaucoup mieux et augmenter ainsi nos chances de participation aux Jeux Olympiques. »



C’est une politique différente de celle de l’ancien président du COPF ?



« Complètement. Mr Tauhiti Nena espérait obtenir l’affiliation directe au CIO via les comités nationaux olympiques d’Océanie (ONOC). Mais les statuts du CIO sont clairs, c’est l’article 1. Il faut être un pays indépendant affilié à l’organisation des nations unies (ONU), nous ne sommes pas dans ce cas de figure aujourd’hui. Donc on a perdu 10 ans sur une piste qui n’a pas abouti. Cela me semble beaucoup plus logique de passer par une organisation reconnue par le CIO, puisque nous sommes français, jusqu’à preuve du contraire, pour obtenir la manne financière de la solidarité olympique. Il s’agit d’un choix politique. Si un jour les électeurs décident de l’indépendance, là on reverra notre positionnement sur l’échiquier sportif international. Aujourd’hui, ce n’est pas le cas. »



Pour le surf par exemple, on devra passer par la fédération française ?



« Il faut savoir de manière générale que les fédérations françaises et tahitiennes ont déjà pour beaucoup des conventions qui existent de par la spécificité de nos statuts. Mais elles sont donc distinctes et autonomes. Il faudra donc passer par les fédérations françaises, quelles que soient les disciplines, ce n’est pas propre à la fédération tahitienne de surf. C’est déjà le cas pour le taekwondo où nous avons une Polynésienne qui est en équipe de France. » Propos recueillis par SB