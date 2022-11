Sur quelles chaines regarder les matchs de la Coupe du monde en Polynésie

Tahiti, le 15 novembre 2022 - La Coupe du monde de football débute ce dimanche 20 novembre au Qatar. Au fenua l'événement sera évidemment retransmis sur les chaines de télévision locales, TNTV et Polynésie la 1ère. La chaine de la Mission proposera 14 rencontres et la station de Pamatai diffusera huit matchs de groupe et des rencontres de phases finales. Pour les plus chanceux, disposant d'un abonnement à beIN Sports, pourront suivre l'intégralité des 64 rencontres de ce Mondial.



La chaine de la Mission diffusera 14 rencontres de ce Mondial, grâce à son partenariat avec TF1, et ce dès ce dimanche avec le match d'ouverture opposant le Qatar à l'Equateur (5h50). TNTV retransmettra ensuite deux matchs de groupe de l'équipe de France (France-Australie, le 22 novembre ; et France-Tunisie, le 30 novembre) et quelques chocs comme Espagne-Allemagne (27 novembre), Argentine-Mexique (26 novembre) ou encore Brésil-Serbie (24 novembre). Suivra la phase à élimination directe, où la chaine du Pays diffusera deux huitièmes, deux quarts, une demi-finale et le match pour la troisième place. Les matchs seront proposés en direct dans la matinée et rediffusés en deuxième partie de soirée.



Du côté de Polynésie la 1ère, huit matchs de groupe sont au programme avec notamment la rencontre des Bleus contre le Danemark, le 26 novembre. De belles rencontres également à suivre sur la 1ère comme Belgique-Canada, le 23 novembre et Portugal-Uruguay, le 28 novembre. La station de Pamatai indique par ailleurs que “les phases finales seront également à suivre en direct”, dont notamment la grande finale prévue le 18 décembre.



Mais pour ne vraiment rien rater de cette Coupe du monde, il faudra disposer d'un abonnement à beIN Sports. La chaine qatarienne diffusera en effet les 64 matchs de ce Mondial, avec pas moins de quatre rencontres par jour, lors de la phase de groupe.