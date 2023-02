Sur l'île antillaise de Saint-Martin, la circulation des armes à feu inquiète les autorités

Marigot, France | AFP | jeudi 01/02/2023 - La circulation des armes à feu dans la partie française de l'île de Saint-Martin préoccupe les autorités de cette collectivité du nord des Antilles, qui souhaitent une "réponse" judiciaire "ferme" pour tenter d'endiguer ce fléau.



"Je crains une hécatombe dans les années à venir, Les chiffres sont hallucinants", a indiqué récemment le procureur de la République de Basse-Terre, en Guadeloupe, Xavier Sicot.



Saint-Martin est divisée en deux avec au nord une collectivité d'outre-mer française qui compte plus de 40.000 habitants, et au sud une partie hollandaise, Sint Marteen. Rien ne matérialise cependant la frontière sur cette île au taux de pauvreté élevé.



Dans la partie française, les vols à main armée ont explosé de 71% avec 84 faits dont 78 avec une arme à feu en 2022, a indiqué le procureur lors d'une conférence de presse commune avec le préfet de Saint-Martin, Vincent Berton.



Selon ce dernier, la collectivité ultra-marine "compte un niveau de délinquance deux fois et demi supérieur à la moyenne nationale". Les trois meurtres qui y ont eu lieu en 2022 ont été commis par arme à feu.



Une réalité à laquelle les forces de l'ordre doivent s'adapter. "Tous les trois mois, la relève des gendarmes mobiles est briefée spécifiquement sur la présence accrue d'armes à feu", indique à l'AFP le lieutenant-colonel Maxime Wintzer, qui commande la gendarmerie nationale à Saint-Martin.



"Nous sommes plus attentifs, parce qu'on sait que beaucoup se déplacent et circulent avec des armes sur eux", ajoute-t-il.



Un dispositif spécial a été mis en place par le procureur, qui permet de fouiller les véhicules lors de contrôles. La gendarmerie multiplie les interventions sur le terrain dès qu'un tir est signalé.



En 2022, 22 armes à feu ont été saisies lors de perquisitions, 15 lors de procédures administratives, par exemple lorsqu'une autorisation de permis prend fin. Parmi ces saisies, trois fusils d'assaut ont été répertoriés, un élément qui préoccupe particulièrement les autorités.



"Difficile à endiguer"



"J'ai peur que cette dérive soit difficile à endiguer. Il faut une réponse ferme", souligne Xavier Sicot, qui prévient que les personnes trouvées en possession d'une arme à feu seront jugées en comparution immédiate et qu'une peine de prison ferme sera requise à leur encontre.



Plus généralement, et c'est un constat qu'il dresse également pour la Guadeloupe, le procureur fait état "de comportements de plus en plus violents", du fait de personnes qui "s'autorisent tout, sans aucune limite ni respect".



Pour y faire face, les moyens et la présence des forces de l'ordre vont être accrus, assure le préfet Vincent Berton, qui indique avoir "déjà annoncé le renfort de trois douaniers supplémentaires".



"Historiquement, à Saint-Martin, où il y a une empreinte très forte des USA, l'approche a toujours été différente sur la possibilité de s'approvisionner en armes", dont la circulation a "toujours été plus importante" que dans d'autres îles des Antilles, explique le lieutenant-colonel Wintzer.



Le trafic de stupéfiants - 13 kg de cocaïne et 66 kg de cannabis ont été saisis à Saint-Martin en 2022 - et la circulation des armes à feu augmentent dans la région.



Le contrôle des flux maritimes, notamment en provenance du Venezuela, est un enjeu clé. "Les armes remontent tout le long de l'arc antillais", fait valoir le responsable de la gendarmerie.



Parmi les leviers d'action, les autorités parient sur la coopération avec les îles de la Caraïbe et les États-Unis.