Sur Wikipedia, la stratégie d'influence de l'équipe Zemmour

Paris, France | AFP | jeudi 16/02/2022 - Dans la panoplie numérique d'Eric Zemmour, une dizaine de ses militants tentent de relayer ses positions sur des pages Wikipedia, dont l'un des plus gros contributeurs français de cette encyclopédie en ligne, selon un livre publié jeudi et comme a pu le constater l'AFP.



Dans "Au coeur du Z" (éditions Goutte d'Or), le journaliste Vincent Bresson raconte son infiltration chez les partisans du candidat d'extrême droite à la présidentielle, notamment dans une "cellule" en ligne baptisée "wikizedia" qui essaye de peser sur le contenu de pages Wikipedia consacrées à Eric Zemmour, son parti, ses soutiens...



Cette tentation est fréquente chez des militants politiques de tous bords et les modifications, si elles sont tendancieuses, sont en général aussitôt corrigées par la communauté Wikipedia. Mais la particularité de cette équipe est de compter dans ses rangs Gabriel alias "Cheep", 64e plus gros contributeur de Wikipedia en français, inscrit depuis plus de 15 ans, avec plus de 150.000 contributions au compteur.



Jeudi matin, cette information suscitait une série de réactions indignées chez des contributeurs administrateurs de Wikipedia, qui réclament le "bannissement" de "Cheep" et de six autres comptes. Selon une source interne, la sanction pourrait être prononcée dans les heures ou dans les jours qui viennent.



Dans une capture d'écran transmise à l'AFP, "Cheep" se dit dans "l'équipe du Z, chargé de sa page Wikipedia". Contacté, il n'a pas donné suite dans l'immédiat.



Parmi ses tentatives de modifications, il essaye en octobre 2021 de descendre plus bas dans la page d'Eric Zemmour l'expression "classé à l'extrême droite" et de la nuancer ainsi: "Classé à l'extrême droite en France par la plupart des médias français ou au sein de la +droite hors les murs+ par des historiens et politologues".



En décembre 2021, il a également tenté d'enlever de la page la polémique sur l'utilisation d'images non autorisées de films ou de chaînes de télévision dans le clip d'entrée en campagne du candidat. "Cheep" a aussi légendé une photo de Pétain et Laval en estimant que leur "responsabilité dans la Shoah en France est sujette à débat". Supprimées depuis, ces modifications lui ont valu des séries de critiques, un contributeur réclamant son blocage pendant une semaine.



Un compte LeFrançais2022 a par ailleurs été identifié comme un membre de la campagne d'Eric Zemmour et bloqué par les administrateurs.



Le responsable du numérique d'Eric Zemmour, Samuel Lafont, ne confirme pas la présence de "Cheep" mais évoque plusieurs "boucles" dédiées à Wikipedia afin "d'améliorer la page d'Éric Zemmour qui était très orientée contre lui avec des changements de page tenus par la gauche. C'est le jeu de Wikipedia, c'est une encyclopédie participative. C'est normal que chacun apporte sa pierre à l'édifice", estime-t-il.



Selon la présidente de l'association Wikimedia France, Capucine-Marin Dubroca-Voisin, "il est fréquent que des contributeurs tentent de modifier des pages à des fins politiques", mais le fait que "Cheep" soit mentionné pourrait "faire l'effet d'une bombe au sein de la communauté, car c'est un compte de référence, très ancien avec une activité importante".