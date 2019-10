Superyachts pour super manne

Papeete, le 24 Papeete 2019 - Une cinquantaine de yachts de luxe naviguent chaque année dans les eaux polynésiennes. Véritable mine d'or, Tahiti Tourisme veut miser davantage sur cette pépite qui rapporte 2,8 milliards par an à la Polynésie. Pour cela, l'organisme touristique multiplie les formations des pros du secteur, développe la coopération régionale et souhaite améliorer les infrastructures pour ces visiteurs très haut de gamme.





On a tous fantasmé un jour d'être confortablement installé, une coupe de champagne millésimé à la main, à bord d'un yacht de luxe, brillant de mille feux. Pour certains, comme de très riches hommes d'affaires, des princes, des footballeurs, des stars de cinéma ou des gagnants du loto… ce rêve est leur quotidien ! Ils arpentent les eaux sur ces palaces flottants, parfois longs de plus de 90 mètres, et entièrement lustrés.

Forcément, ces superyachts (on les appelle ainsi dans le secteur touristique) et leurs supers “habitants” ne laissent pas Tahiti Tourisme insensible et suscitent bien des convoitises. Pour séduire ces “supers”, l'organisme en charge du développement du tourisme au fenua a mené en 2019, une étude d'impact économique de la grande plaisance auprès de 380 professionnels internationaux de ce secteur afin de développer sa stratégie pour ce tourisme maritime très haut de gamme.