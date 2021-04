Super Rugby: la Nouvelle-Zélande donne son accord pour intégrer deux équipes du Pacifique Sud

Wellington, Nouvelle-Zélande | AFP | mercredi 13/04/2021 - La Nouvelle-Zélande a donné son accord mercredi pour l'intégration, dès la prochaine édition du Super Rugby en 2022, de deux nouvelles équipes représentant les îles du Pacifique Sud.



Les responsables du rugby néo-zélandais emboîtent le pas à World Rugby, l'autorité suprême du rugby mondial, qui avait annoncé le mois dernier qu'elle apporterait "un soutien financier, administratif et de haute performance" à deux franchises du Pacifique Sud pour les aider à intégrer le Super Rugby.



Ces deux équipes auront pour noms Fiji Drua, qui sera basée aux Fidji, et Moana Pasifika qui sera vraisemblablement basée à Auckland.



"Nous sommes désormais sur le point de concrétiser ce qui était un désir de longue date d'inclure le Pacifique (Sud) dans notre jeu professionnel et de saisir toutes les conséquences bénéfiques que cela engendrera", a déclaré l’ancien troisième ligne légendaire des All Blacks Michael Jones, très impliqué dans la promotion du rugy des Samoa, dont il est originaire.



La condition pour leur inscription est que ces deux équipes soient viables commercialement et bien gouvernées.



"Nous sommes convaincus que Moana Pasifika et Fiji Drua seront en mesure de remplir les conditions pour la délivrance de leur licence, qui comprend l'approbation d'un +business plan+ qu'elles doivent présenter d'ici au 30 juin", a déclaré le directeur exécutif de New Zealand Rugby, Mark Robinson.



Alors que le nombre de joueurs de rugby dans le monde originaires des îles du Pacifique (Fidji, Samoa, Tonga...) est estimé à 20%, ces joueurs sont contraints de s'expatrier à cause de la faiblesse des infrastructures sportives dans leur pays.



L'objectif est que Fidji Drua et Moana Pasifika comblent cette lacune, permettant aux nations insulaires de Fidji, Tonga et Samoa de récolter les fruits de leur riche héritage de rugby.



"Nous sommes dans la dernière ligne droite et l'enthousiasme monte aux Fidji", s'est réjoui Conway Bell, le président de la Fédération fidjienne de rugby.



Depuis la création en 1996 de ce qui était alors le Super 12 réunissant des franchises néo-zélandaises, australiennes et sud-africaines, le Super Rugby a connu plusieurs évolutions. Il s'est étoffé, pour passer à 14 et monter jusqu'à 18 équipes, avec l'intégration de nouvelles franchises d'Australie, d'Argentine et du Japon.



La franchise japonaise des Sunwolves s'en est retirée en 2019 pour raisons financières.



Avec les difficultés nées de la pandémie et ses conséquences sanitaires mais aussi sur les déplacements internationaux, les représentants de l'Argentine et d'Afrique du Sud s'en sont détachées en 2020.



Ces départs, s'ajoutant aux règles de confinement, ont poussé à la création en 2020 de deux Super Rugby réduits à une compétition entre clubs nationaux: le Super Rugby AU en Australie et le Super Rugby Aotearoa en Nouvelle-Zélande.



Le Super Rugby devrait retrouver son caractère international en 2022 et comporter douze équipes: cinq de Nouvelle-Zélande, cinq d'Australie et les deux nouvelles du Pacifique.