Super Aito : Steeve Teihotaata déclassé, Damas Ami vainqueur provisoire

PAPEETE, le 24 août 2019 - Rebondissement sur et hors de l'eau samedi pour ce Super Aito 2019. Steeve Teihotaata a d'abord cru conserver son titre en franchissant la ligne d'arrivée en tête à la Pointe Vénus, avant d'être déclassé dimanche matin pour un départ hors zone, tout comme le deuxième Sly Ly Sao déclassé pour non émargement. Au classement "provisoire", c'est Damas Ami qui remporte donc finalement l'édition 2019, en attendant l'examen des recours déposés notamment par Steeve Teihotaata.



La grande explication entre les 100 meilleurs rameurs du fenua a eu lieu ce samedi lors de la 28ème édition du Super Aito. Si la course a tenu toutes ses promesses, c'est ensuite à l'issue de la course que plusieurs sanctions successives ont conduit à déclasser le premier, Steeve Teihotaata, et le second, Sly Ly Sao, pour donner "provisoirement" la victoire à Damas Ami. Le classement n'était toujours pas officiel dimanche...



Au programme de la course pour les athlètes, la traversée du chenal entre Moorea et Tahiti, avec un départ sur la plage de Temae et une arrivée prévue du côté de la Pointe Vénus à Mahina. Soit 34 kilomètres de course contre le vent et la houle. Grand favori de cette édition Kevin Céran-Jérusalémy, vainqueur du Te Aito il y a un mois, visait donc le doublé Te Aito-Super Aito. Un doublé que Steeve Teihotaata avait réussi l'année dernière. Déchu cette année de son titre sur le Te Aito, où il a terminé à la quatrième place, le natif de Bora Bora avait donc à cœur de conserver sa couronne sur le Super Aito.



C'est d'ailleurs lui qui a pris les rênes de la course à la sortie du lagon de Moorea. Steeve Teihotaata a opté alors pour un cap vers Paea. Il a emmené dans son sillage Charles Teinauri, Maxime Pani et Hotuiterai Poroi. Un second groupe mené par Kévin Céran-Jérusalémy et composé de Manueta Millon, Damas Ami et Sly Ly Sao a opté pour le même cap.