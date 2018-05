Sup race - ATN Paddle Royal Race : Une course à ne pas rater

Six départs seront au programme : Elite Sup à 8H00, Novice Sup à 8H15, Novice Prone à 11H, Tama Race à 11H30, Elite Prone à 13H00 et Giant Sup Tag Team à 15H30. Les compétitions de Sup paddle en Polynésie se font sous l’égide de la fédération tahitienne de surf, présidée par Lionel Teihotu. Les participants mineurs devront être munis d’une autorisation parentale et d’un certificat médical d’aptitude à la pratique du Sup et du prone.



Moyennant les droits d’inscription, la compétition est accessible aux licenciés de la fédération tahitienne de surf ainsi qu’au non-licenciés munis d’un certificat médical, avec 1000 xpf correspondant à une prime d’assurance. Le port du leash est obligatoire pour raisons de sécurité. Les riders ayant participé aux courses internationales ne pourront pas s’inscrire en catégorie « novice ».



Un parcours en boucle sera proposé au départ de la Pointe Vénus, le public pourra donc y assister depuis la plage. Les droits d’inscription sont de 4 500 xpf pour la course Elite Sup et Prone (7 500 xpf pour le package), 3 500 xpf pour la course novice Sup et Prone (5 500 xpf pour le package), 1 500 xpf pour la course Tama et 3 000 xpf pour la course par équipe de six maximum. L’accès à la plage est gratuit.



Six billets Air Tahiti Nui sont en jeu, dont un par tirage au sort ouvert au public. Les autres lots : un paddle gonflable 425 Pro et un bon d’achat Vaima Sport ou Shop Tahiti. Les frais de participation donnent droit à une casquette, à un lycra (200 premiers inscrits) et à un repas avec une boisson. (Pénalité de 500 xpf pour inscription le jour de la course, attention aux pénalités pour non-respect du règlement.) SB



