Sup Surf - Championnat du monde : Bon début de compétition pour Poenaiki Raioha

Le stand up paddle (sup) est une discipline relativement récente qui se développe actuellement dans de nombreux pays. Si la version « race » (courses de stand up paddle) comporte un championnat du monde avec une multitude d’étapes plus ou moins cotées, la version « surf », qui consiste à surfer des vagues avec un Sup, est moins développée.



Les compétitions de stand up paddle surf sont liées aux conditions de vague et sont donc moins évidentes à organiser que les compétitions de sup race qui peuvent se faire quasiment par tout temps sur mer, lac ou rivière. Alors que le surf professionnel est géré par la world surf league, une société privée qui possède des moyens importants, le sup est géré par la Paddle League avec beaucoup moins de moyens.



Chaque année, les organisateurs tentent tant bien que mal de développer la discipline qui regroupe actuellement le sup race et le sup surf dans un classement unique au sein de la « Paddle League ». Alors que le championnat du monde de sup surf professionnel comportait il y a quelques années jusqu’à cinq étapes (Tahiti, Hawai’i, métropole…), il n’y a eu qu’une étape unique en 2018, proposée à New York par l’APP (association paddlesurf professionals). Le Gran Canaria pro-am est la deuxième étape du championnat.