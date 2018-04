Sup Race - Carolina Cup : Georges Cronsteadt et Niuhiti Buillard dans le top 10

Bonne performance des trois Tahitiens



On retrouve ensuite Niuhiti Buillard, compétiteur également très talentueux, qui obtient une belle 8e place face à l’élite mondiale de la discipline. Enzo Bennett, qui fait partie du même team que Georges Cronsteadt, fait quant à lui une relative contre-performance avec une 14e place. Il faut rappeler qu’Enzo Bennet n’a que 22 ans et qu’il est un des plus jeunes compétiteurs de la catégorie élite.



A noter la victoire dans cette deuxième étape de l’Australien Michael Booth devant Travis Grant, Mo Freitas et Titouan Puyo. Booth s’était plaint des vagues de bateaux à Tahiti ayant permis, selon lui, à ses poursuivants de revenir sur lui. Il s’empare ainsi de la première place mondiale. Marcus Hansen, gagnant de l’étape tahitienne, obtient quant à lui une 6e place. Plus de 100 concurrents étaient au départ de la course élite.



A noter l’excellente performance d’Heilani Cronsteadt qui s’est octroyée la première place de la course open de 10 km en Sup 14’. SB / Sup Racer