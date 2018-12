Suivre le Père Noël en direct

Le périple mondial et virtuel du père Noël sera suivi pas à pas ce lundi par l'armée américaine et le géant d'internet Google détaillant en temps réel le parcours du mythique personnage et son traîneau rempli de cadeaux. Le site santatracker.google.com , qui fonctionne chaque année depuis 12 ans, recense aussi en direct le nombre de cadeaux distribués sur le chemin.Les enfants peuvent ainsi réviser leur géographie sur une carte animée, apprendre les traditions de Noël de chaque pays, ou faire un jeu de mémoire.Microsoft s'est lui associé une nouvelle fois avec le commandement militaire chargé de la sécurité aérienne des Etats-Unis et du Canada (Norad, North American Aerospace Defense Command) pour animer le site noradsanta.org , où on peut voir le traîneau du père Noël sillonner tous les pays du monde.L'implication du Norad dans cette aventure virtuelle date d'il y a 60 ans, quand un numéro de téléphone erroné du père Noël publié dans un journal a conduit un enfant à appeler par erreur le commandement militaire.Le commandant de permanence ce jour-là avait joué le jeu et ordonné à son personnel de donner aux enfants la localisation du père Noël. Et la tradition s'est poursuivie, évoluant à la fin des années 90 vers un site internet dédié.Et pour le réveillon, la musique est aussi importante. L’application Santa Radio propose de la musique sur le thème de Noël. L'atout de cette appli : les classiques s’enchaînent avec les tubes les plus kitschs et les reprises plus récentes.