Suisse: un éboulement massif d'un glacier détruit partiellement un petit village

Genève, Suisse | AFP | mercredi 28/05/2025 - Un éboulement massif d'un glacier mercredi après-midi dans le sud de la Suisse a détruit en partie le petit village de Blatten, totalement évacué depuis la semaine dernière en raison du danger, ont indiqué les autorités.



Vers 15H30 (13H30 GMT), un effondrement massif s'est produit au niveau du glacier du Birch, ont indiqué les autorités en charge des situations d'urgence dans cette partie du canton du Valais.



De nombreuses habitations de ce petit village, qui en temps normal compte environ 300 habitants, ont été détruites, a affirmé à l'agence de presse Keystone-ATS, Jonas Jeitziner, responsable adjoint de l'information du service régional de gestion des urgences.



L'éboulement du glacier était attendu depuis plusieurs jours.



Des images diffusées sur YouTube montrent un immense nuage de glace et de gravats dévalant la pente de la montagne surplombant la vallée où coule la rivière Lonza et où se trouve le village.



La force et la vitesse du nuage est telle qu'il poursuit sa course sur la pente opposée de la vallée.



Une augmentation significative de l'activité a été observée depuis la nuit de mardi à mercredi et s'est encore amplifiée durant la journée de mercredi.



En début d'après-midi, le barrage par-avalanche a fini par laisser passer une partie des gravats.



Mardi vers 18H00 (16H00 GMT) et mercredi vers 04H00, deux premiers effondrements d'importance s'étaient produits sur le glacier, précise l'agence de presse.