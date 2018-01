Suisse: 13.000 touristes bloqués dans la station alpine de Zermatt en raison de la neige

Genève, Suisse | AFP | mardi 09/01/2018 - Zermatt, l'une des stations de ski les plus réputées de Suisse, est coupée du monde en raison des récentes chutes de neige tombée en abondance, a-t-elle indiqué mardi.



Il y a actuellement "environ 13.000 touristes à Zermatt", situé dans le canton du Valais (sud-ouest), a indiqué à l'AFP une responsable de la station, Janine Imesch.

"Les arrivées et les départs ne sont pas possibles pour le moment" et il peut y avoir des "coupures d'électricité", explique sur son site la célèbre station.

La route cantonale pour accéder à la station a été fermée depuis lundi matin, 09h00. "Et le train est arrêté depuis hier soir 17h30", a précisé Mme Imesch.

La station dispose au total de 13.400 lits touristiques, dont 7.200 dans les hôtels et 6.200 dans des appartements. La population de la commune s'élève elle à environ 5.500 habitants.

"On ne peut pas skier ou faire de la randonnée mais c'est tranquille, un peu romantique. Ce n'est pas la panique", a commenté Mme Imesch.

Un vol de reconnaissance est prévu au-dessus de la région afin de décider de la suite.

Des coulées de boues, des chutes de pierre et le risque d'avalanche ont provoqué la fermeture de plusieurs routes dans le canton du Valais, selon les médias suisses.

Pour cette région, le niveau de danger d'avalanche est en degré 5, le plus élevé, selon la police, qui précise qu'à partir de ce soir, la situation devrait évoluer favorablement avec la fin des précipitations. Des glissements de terrain ou de neige demeurent cependant toujours possibles.