Suède: un jeune de 16 ans soupçonné d'un triple meurtre en plein jour

Uppsala, Suède | AFP | mercredi 30/04/2025 - Un jeune homme de 16 ans a été arrêté après une fusillade ayant tué trois jeunes gens mardi à Uppsala, à une soixantaine de kilomètres au nord de Stockholm, ravivant la crainte d'un nouvel épisode de la guerre des gangs en Suède.



Les trois victimes, âgées de 15 à 20 ans, ont été tuées mardi en fin d'après-midi dans un salon de coiffure, sidérant les passants de cette ville universitaire à la veille des célébrations de la Walpurgis, qui ont lieu le 30 avril et réunissent chaque année plus de 100.000 personnes, surtout des étudiants.



"Un adolescent de 16 ans a été arrêté, soupçonné du meurtre de trois personnes abattues mardi dans le centre d'Uppsala", a déclaré mercredi le parquet suédois dans un communiqué. Le suspect a été arrêté deux heures après les faits à son domicile, a indiqué le procureur en charge de l'affaire, Andreas Nyberg, à l'AFP.



Selon les médias suédois, au moins l'une des victimes avait des liens avec le crime organisé, ce que n'a pas confirmé la police.



"C'est quelque chose que nous examinons évidemment, mais nous ne voulons pas nous engager sur cette seule possibilité", a dit un porte-parole de la police d'Uppsala, Stefan Larsson, à l'AFP.



La Suède tente d'endiguer depuis plusieurs années une vague de fusillades et d'attaques à la bombe menées par des gangs rivaux, notamment pour le contrôle du trafic de drogue.



Uppsala a longtemps été la base des deux chefs de gangs rivaux les plus célèbres de Suède, Ismail Abdo et Rawa Majid, mais les deux hommes sont soupçonnés d'orchestrer désormais leurs opérations depuis l'étranger.



Le ministre de la Justice Gunnar Strömmer a jugé "extrêmement grave" ces nouvelles violences. Le Premier ministre Ulf Kristersson a déploré "un acte de violence totalement extrême". "Cela ressemble presque à une exécution", a-t-il dit à l'agence TT.



Plusieurs personnes "considérées comme présentant un intérêt pour l'enquête" sont en outre interrogées, a précisé un responsable de la police, Erik Åkerlund, lors d'une conférence de presse. Selon lui, la police a également obtenu des images de caméras de surveillance de la scène et "réuni de nombreuses preuves".



- Victimes innocentes -



Le procureur Nygren, en charge de l'affaire, a dit que "plus de 100 interrogatoires" avaient déjà été menés.



Des membres de l'équipe de crise mise en place par la municipalité se tenaient autour du périmètre de sécurité toujours en place mercredi matin dans le centre de la ville, selon un journaliste de l'AFP.



"Comme tout le monde, je suis choqué, consterné par ce qui s'est passé, et je suis également en colère que cela puisse arriver", a confié le maire d'Uppsala, Erik Pelling, mardi soir. "Nous sommes contraints de vivre avec ces crimes, je suis frustré que nous ne soyons pas parvenus à nous attaquer plus efficacement" à ce problème.



Uppsala connaît une vague de violence "depuis 2023 après le meurtre de la mère d'Ismail Abdo", dans une vendetta liée au conflit qui oppose son gang, Rumba, à celui de Rawa Majid, Foxtrot, a expliqué le procureur.



"Je vis dans ce quartier depuis 45 ans. Je n'ai jamais vécu quelque chose de pareil", a réagi Nevenka Ristic, une habitante à la retraite, sur la place Vaksala, près des lieux de la fusillade.



Si la violence meurtrière a diminué l'an dernier en Suède, des épisodes violents continuent de secouer les grandes villes du pays.



Une mère et son jeune enfant ont ainsi été gravement blessés dimanche par un engin explosif artisanal dans une commune au sud-ouest de Stockholm, un voisin soupçonné de liens avec le crime organisé étant probablement la cible réelle, selon les médias.



Le 14 avril, deux personnes avaient été tuées dans une fusillade à Göteborg, deuxième ville du pays, attaque qui pourrait également être liée à une rivalité entre gangs.



Dans ces attaques, les auteurs sont de plus en plus souvent des adolescents qui sont engagés comme tueurs à gages parce qu'ils ont moins de 15 ans, l'âge de la responsabilité pénale en Suède.



La police suédoise a indiqué en janvier que le nombre de fusillades avait diminué en 2024 dans ce pays de 10,6 millions d'habitants pour la deuxième année consécutive, avec 296 fusillades, soit une baisse de 20% par rapport à l'année précédente.