Stress, sourire et émotion pour les jeunes au concours du meilleur pâtissier de Polynésie

Papeete, le 19 avril 2018- Ils étaient cinq élèves du lycée hôtelier de Tahiti à s'affronter hier lors du concours du meilleur pâtissier de Polynésie dans la catégorie "Espoirs". Véritable marathon de la pâtisserie, Florent, Tauhiti, Manon, Thomas et Brazilia, ont réalisé pendant plus de cinq heures trente, deux croquembouches, sous l'œil expert de Cédric Grolet, élu meilleur pâtissier du monde de restaurant en 2017.



Stress, fatigue, larmes, sourires ou encore soulagement, Florent, Tauhiti, Manon, Thomas et Brazilia, les cinq pâtissiers en herbe, prétendants au titre de meilleur pâtissier de Polynésie, sont passés par toutes les émotions possibles hier dans la cuisine du lycée hôtelier. Et il faut dire qu'il y avait de quoi ! Pendant plus de cinq heures trente, les cinq jeunes n'ont pas chômé pour relever le challenge. En jeu, la confection de deux croquembouches, l'un comprenant entre 120 choux et 150 choux non garnis sur le thème des fêtes du Heiva et un autre plus petit, composé de 20 choux garnis de crème parfumés à la vanille de Tahiti pour moitié et d’une crème parfumée au fruit pour l’autre moitié, puis glacés de caramel.