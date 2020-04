Streetshop : délibéré le 28 mai

Tahiti - Le 23 avril 2020 - Le procès en appel du Streetshop s’est ouvert jeudi devant la cour d’appel de Papeete. L’un des trois prévenus s’étant désisté de son appel, l’avocat général a requis la confirmation des peines prononcées en première instance à l’encontre des deux autres prévenus, Nicolas Veyssière et Anthony Tutard, auxquels il est notamment reproché d’avoir commercialisé des graines de cannabis. Ils seront fixés sur leur sort le 28 mai.



Le 20 février 2018, dans le cadre d’une enquête de flagrance, les enquêteurs de la Direction de la sécurité publique (DSP) avaient procédé à une perquisition au sein d’un magasin situé à Papeete. Le commerce, récemment ouvert pour vendre notamment des produits à l’effigie du paka (Pipes, bubbles…), ainsi que des graines de cannabis de “collection”, avait ainsi été fouillé et fermé au motif que le propriétaire et les deux employés du commerce se livraient à du trafic de stupéfiants.



L’enquête avait permis d’établir que Nicolas Veyssière, un jeune trentenaire déjà propriétaire de plusieurs boutiques métropolitaines qui commercialisaient le même type d’articles, avait sollicité deux autres individus afin de l’aider dans son entreprise. Il avait ainsi recruté Cédric Tournier afin que ce dernier loue un local pour commercialiser ses produits à Papeete et avait également embauché Anthony Tutard en qualité de “directeur commercial”.