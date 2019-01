Street Shop : l'un des prévenus incarcéré en métropole, le procès renvoyé

PAPEETE, le 29 janvier 2019 - Enième rebondissement dans le cadre de l'affaire dite du « Street Shop » : le procès, qui devait avoir lieu ce mardi, a été renvoyé en raison de l'absence de l'un des prévenus. L'homme, incarcéré en métropole, est dans l'attente d'une comparution immédiate. L'affaire a été renvoyée au 23 avril prochain.



Les trois prévenus sont poursuivis pour avoir ouvert un magasin dans lequel ils commercialisaient notamment des graines de cannabis, des balances graduées et des grinders. Leur magasin, ouvert en février 2018 dans le centre-ville de Papeete, avait été perquisitionné par la DSP deux mois plus tard. Le Street Shop avait alors déjà fait l’objet d’un arrêté de fermeture pour non-respect de la réglementation imposée aux établissements recevant du public (ERP.)



Au pénal, les infractions de « détention, offre, cession de stupéfiants » et d’« incitation à la consommation de stupéfiants » avaient été retenues à l’encontre des trois gérants du Street Shop qui devaient donc comparaître ce mardi devant le tribunal correctionnel pour répondre de ces faits.