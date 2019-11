Strasbourg: la plainte d'un adolescent blessé par un tir de LBD classée sans suite

Strasbourg, France | AFP | mercredi 06/11/2019 - Une plainte déposée par la mère d'un adolescent, blessé au visage par un tir de LBD lors d'une manifestation des "gilets jaunes" en janvier à Strasbourg, a été classée sans suite, a-t-on appris mercredi auprès de son avocat et du parquet de Strasbourg.



Le procureur de la République de Strasbourg, Yolande Renzi, "confirme le classement sans suite de cette affaire, l'enquête n'ayant pas permis d'isoler la responsabilité pénale du tireur, et donc d'identifier celui-ci", a indiqué à l'AFP le parquet de Strasbourg, confirmant une information de Rue89 Strasbourg.

Le classement sans suite a été motivé par "l'impossibilité d'identifier le policier qui a tiré" et "le défaut d'intention avéré du tir en direction du jeune homme" et de le blesser, avait indiqué auparavant Francis Metzger, qui défend avec Xavier Metzger les intérêts de l'adolescent blessé et de sa mère.

Les deux avocats n'avaient pas reçu mercredi "le support matériel de la décision du classement sans suite par le parquet de Strasbourg", a précisé Me Metzger.

L'adolescent, alors âgé de 15 ans, avait eu la mâchoire brisée par un tir de lanceur de balles de défense (LBD) en marge d'un rassemblement de "gilets jaunes" émaillé d'incidents, près de la gare de Strasbourg, le 12 janvier.

Opéré, il a dû porter des broches pendant plusieurs mois, ce qui "a eu un impact majeur sur son parcours scolaire", a rappelé l'avocat.

"Un classement sans suite, c'est comme si on nous disait qu'il ne s'était rien passé. Comme si c'était banal de tirer sur un gamin qui vient d'aller s'acheter une veste dans un magasin. C'est du mépris total", a réagi dans Les dernières nouvelles d'Alsace (DNA), la mère de l'adolescent, Flaure Diessé. Elle avait déposé une plainte pour "blessures involontaires".

Selon elle, son fils "a perdu la sensibilité au chaud et au froid au niveau de la lèvre, côté droit. Et il lui reste une grande cicatrice sur le visage".

L'enquête, confiée à l'Inspection générale de la police nationale (IGPN), a confirmé que le garçon ne participait pas à la manifestation. "C'était un badaud qui sortait d'un centre commercial et qui était au mauvais endroit au mauvais moment", a souligné Me Metzger.

Les deux avocats doivent rencontrer "dans les prochains jours" la mère de l'adolescent pour déterminer quelle suite donner à la procédure.

Trois alternatives sont envisageables: "Le dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile permettant l'ouverture d'une information judiciaire confiée à un juge d'instruction, une procédure devant une juridiction administrative contre le ministère de l'Intérieur" ou la saisine de la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions, a détaillé Me Metzger.