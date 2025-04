Steven Pierson prend le lead du Horue Tour

Tahiti, le 6 avril 2025 - Ce week-end à Papara, la Fédération tahitienne de surf et le Taapuna surf club ont lancé la saison du Aircalin Tahiti Horue Tour. Cette compétition, qui se déroulera en trois étapes, réunit les meilleurs masters de l’île. Même si quelques ajustements ont été faits cette année, ce championnat rassemble toujours autant de participants. Coup d’envoi d’une saison pleine de surprises.



Les conditions étaient réunies samedi matin pour que ce week-end soit une réussite : de belles vagues, des concurrents toujours aussi motivés, mais surtout des nouveautés. Pour ce championnat Aircalin Tahiti Horue Tour, normalement réservé aux masters, la Fédération tahitienne de surf (FTS) a souhaité cette année élargir l’éventail des disciplines proposées. Avec l’arrivée dans la compétition des épreuves de dropknee, de stand-up paddle, de kneeboard et de bodysurf, le nombre de participants à l’eau a considérablement augmenté. Ouvert en Open, même les jeunes pouvaient participer à cette compétition pourtant initialement réservée aux plus de 35 ans. “On a ouvert cette compétition à des catégories Open car il était difficile de les intégrer dans le championnat de Tahiti de surf Open, où il y a déjà le surf, le bodyboard et le longboard. Donc, la fédération a préféré inclure ces nouvelles disciplines au championnat Masters pour avoir des compétitions plus aérées. C’est très bien, ça permet d’avoir une épreuve plus ouverte, et on le voit ce week-end : il y a du monde et une belle effervescence”, explique Lionel Teihotu, le président du Taapuna surf club.



De très bonnes conditions de surf



Avec des phases qualificatives le samedi pour les 12 catégories présentes, et des finales le dimanche, la première manche du Aircalin Tahiti Horue Tour a tenu toutes ses promesses.



Malgré le faible nombre de participantes ce week-end, Lovina Yin Sun a été une excellente représentante. Seule femme engagée dans la compétition, en catégorie Longboard Masters, elle a démontré tout son talent et sa maîtrise sur les belles vagues de Papara :“C’était un réel bonheur d’être là et de participer. On retrouve plein de copains et on prend énormément de plaisir à surfer ensemble. En plus, on a eu des conditions incroyables. Les vagues sont grandes et puissantes, il y a du courant, c’est très physique, mais ça fait du bien. Ça fait longtemps que je pratique le surf et le longboard. Maintenant, je fais des compétitions pour m’éclater. La relève est là, et c’est à leur tour de briller”, a confié Lovina Yin Sun. Dans les autres catégories, beaucoup de noms connus comme Steven Pierson, Hira Teriinatoofa ou encore Teiva Mare. Habitués des compétitions, ils ont brillé dans la catégorie seniors hommes (+ de 35 ans). Ils se sont d’ailleurs retrouvés tous les trois, en compagnie de Tevai Wong, en finale de cette catégorie. Juste avant la dernière manche, Tevai Wong nous expliquait le plaisir qu’il avait d’être là : “On a la chance de pouvoir surfer ces belles vagues et d’être là. Il faudra être patient pour prendre les bonnes vagues et tout donner quand on sera dessus.”



Steven Pierson toujours là

Pour cette finale, les quatre surfeurs ont tout donné pour aller chercher la victoire. Avec des vagues très difficiles à prendre à cause d’une mer agitée, les finalistes, qui se connaissent bien, ont su profiter de belles gauches. Avec des séries de vagues irrégulières, le physique a joué un rôle important dans cette finale. Et, à ce jeu-là, c’est Steven Pierson qui a jeté ses dernières forces dans la bataille. Après avoir participé à la finale des masters, où il a terminé troisième, Steven est allé chercher cette dernière vague qui lui a permis de décrocher le titre : “Les vagues étaient plutôt bonnes aujourd’hui, même s’il fallait attendre un peu pour les meilleures. L’essentiel, c’est de prendre du plaisir.” Comme en demi-finale, Steven a pris une très bonne première vague notée 6,23. Mais cette fois-ci, il a dû puiser au plus profond de lui-même pour valider son titre, les autres finalistes ne lâchant rien pendant les 20 minutes. C’est dans les derniers instants que le champion a pris la vague qui lui a permis de remporter ce dernier heat avec un score de 6,37. Une victoire méritée pour ce surfeur passionné, qui passe son temps sur les vagues avec ses élèves et transmet sa passion au quotidien. Mention spéciale également à Hira Teriinatoofa, qui remporte la finale des masters et termine troisième dans la finale des hommes de + de 35 ans : “Je suis venu m’amuser ce week-end et revoir les potes. Ça fait du bien après quelques mois de break. J’ai retrouvé un peu mes sensations.”

Prochaine manche prévue normalement le 20 juin. Un événement qu’il ne faudra surtout pas manquer.



Champions par catégories



Surf grand maste r : Christophe Uareva

Bodyboard Master : Nohoarii Steven Bonnet

Stand Up Paddle Open : Nainoa David

Surf Kahuna : Christophe Uareva

Bodysurf Open : Nainoa Lamy

Dropknee Open : Tapatoa Teihoarii

Kneeboard Open : Varoe Boosie

Surf Master : Hira Teriinatoofa

Longboard master : Teriitahi Natua

Surf homme : Steven Pierson





