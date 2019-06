Stéphane Plaza au fenua pour animer la soirée Miss Tahiti 2019

FAAA, 18 juin 2019 - Stéphane Plaza présentera la soirée Miss Tahiti 2019 aux côtés d'Hinarere Taputu, ce vendredi 21 juin à l'hôtel de ville de Papeete. L'animateur préféré des Français est arrivé ce mardi soir à Tahiti.



La star de Maison à vendre est spécialement venu au fenua pour présenter la soirée Miss Tahiti 2019, ce vendredi 21 juin à l'hôtel de ville de Papeete, aux côtés de Hinarere Taputu, la première dauphine de Miss France 2015. Stéphane Plaza est arrivé mardi soir de Paris. Il a été accueilli par Leiana Faugerat et les membres du Comité Miss Tahiti. Un spectacle de danses marquisiennes était en outre préparé dans le hall de l'aérogare, pour saluer sa venue. L'animateur vedette a prévu de passer quelques jours à Tahiti qu'il visite pour la première fois.



Le "chasseur d'appart'" de M6 a annoncé ce mardi sur le ton de l'humour que la première pensée qui lui venait à l'esprit en posant le pied à Tahiti était... d'y rester : "Je vais chercher une maison. Mais je ne suis pas difficile : je me contenterai d'un appart" a-t-il ironisé en jetant un coup d'oeil à la ronde, tandis que les colliers de fleurs préparés pour lui par le Comité Miss Tahiti lui étaient remis un à un.



Stéphane Plaza, 49 ans, a détrôné Michel Cymes et Nagui comme animateur de télévision préféré des Français, notamment des femmes et des des téléspectateurs les plus jeunes, selon le sondage semestriel OpinionWay publié le 7 juin dans TV Magazine.



Vendredi il aura la charge de tenir en haleine les convives de la soirée Miss Tahiti 2019. Un titre suprême pour lequel concourrent cette année neuf candidates. Autre invitée de marque pour cette soirée : Miss France 2019, Vaimalama Chaves, sera présente pour couronner la lauréate.