Stephane Chin Loy réélu président de la CCISM

On vous a confirmé à la tête de la CCISM ?

Oui. L'assemblée générale constitutive sous le patronat du vice-président a permis de dégager un bureau des élus de huit membres soit 2 membres par collège : commerce, industrie, service et métier et parmi les huit membres de désigner un président, trois vice-présidents, un trésorier et son adjoint et un secrétaire et son adjoint;



Une nouveauté pour votre nouveau mandat ?

La tutelle a modifié les statuts. Nous étions la seule chambre consulaire avec quatre années et cela posait un problème au niveau des juges commissaires. Désormais nous sommes élus pour cinq années.



Un petit bilan ?

Énormément de développement que c’est au niveau de la formation nous avons beaucoup développé le numérique et la formation. On a lancé notre école de studio de jeux vidéo. Ces dernières années nous avons créé les démarches digitales, nous avons créé notre incubateur de start-up Prism, nous avons lancé des formations dans le digital. En fin de compte, nous nous sommes remis en question et nous avons décidé de relifter la chambre de commerce avec un pôle Entreprise complètement repensé. Notre intérêt premier est de rendre le meilleur service aux entreprises.



Depuis l'an dernier, nous avons mis en place avec l'aide du Pays, Initiative Polynésie, les premiers prêts d'honneurs à taux 0 %. L'objectif de la Chambre est de faire de nos entreprises des pourvoyeurs d'emplois.



Quels sont vos objectifs pour votre les cinq prochaines années ?

Nous devons continuer à nous positionner sur le digital. Nous commençons à nous diversifier en nous concentrant sur la formation des chefs d'entreprises.



Seul 2,5% des membres ont voté lors de cette élection, n'avez-vous pas peur de ne pas être légitime ?

Pour donner un parallèle, une chambre de commerce dans une région comme Paris, le chiffre n'est pas forcément mieux avec 2,9 % de participation. Sans compétition, sans avoir de listes concurrentes, il n'y a pas eu d'émulation. Les gens ne se sont pas mobilisés parce qu'ils disaient que nous serions élus quoiqu'il advienne. Sans adversaire, il est difficile de mobiliser. La situation n'aurait pas été la même s'il y avait eu une liste concurrente.