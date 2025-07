Stellantis rappelle 636.000 voitures équipées de moteurs 1.5 BlueHDi

Chartres-de-Bretagne, France | AFP | jeudi 02/07/2025 - Le groupe Stellantis a lancé un rappel de milliers de voitures Peugeot, Citroën, Fiat, Opel ou DS équipées du moteur diesel 1.5 BlueHDi, pour des problèmes de casse, a indiqué un porte-parole du groupe à l'AFP.



Produits entre 2017 et 2023, ces modèles rencontrent des problèmes liés à la chaîne d’arbre à cames, un élément essentiel du moteur qui régule l’ouverture et la fermeture des soupapes d’admission et d’échappement.



636.000 véhicules vont être progressivement rappelés en France et d'autres dans les pays européens où ces mêmes véhicules ont été vendus.



Le petit moteur 1.5 BlueHDI (appelé "DV5") équipe des dizaines de modèles de grande diffusion dont les Citroën C3, C4, les Opel Corsa, Mokka, et les Peugeot 208, 2008, 308.



La grogne montait parmi les propriétaires de ces véhicules. Des claquements ou bruits de cigales dans le moteur ont pu se transformer en casse de soupapes ou, pire, en casse moteur.



Les propriétaires concernés seront contactés par le constructeur.



Une fois que le véhicule arrive en concession, une application permet d'écouter le bruit du moteur pour analyser l'usure de la fine chaîne d'entraînement qui relie les arbres à cames, et de la changer en cas d'usure prématurée.



Stellantis a parallèlement prolongé la garantie sur ces moteurs jusqu'à 10 ans ou 240.000 kilomètres, a indiqué le groupe dans un communiqué.



Et les clients ayant déjà rencontré des problèmes de chaîne d’arbre à cames pourront demander le remboursement des dépenses connexes, "à condition que l’entretien et le diagnostic réalisé du véhicule respectent les directives recommandées par la marque", précise le groupe.



Entre ces moteurs et ses rappels massif d'airbags, Stellantis a rencontré de nombreux problèmes de fiabilité au cours des dernières années. Le nouveau patron du groupe Antonio Filosa a fait de la qualité des véhicules une de ses priorités.