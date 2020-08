Steeve Teihotaata s'impose à la Super Ariimatatini Race

Les amateurs de va'a connaissent la Ariimatatini Race, course V1 marathon organisée depuis 2003 à Rangiroa, aux Tuamotu. Pour cette nouvelle édition, place à la Super Ariimatatini Race. "Super" parce que les organisateurs ont innové cette année en proposant une course de deux étapes dans l'immense lagon de l'atoll. Le parcours initial prévoyait une première étape de 11 km, avant l'étape finale de 22 km. Mais le vent et la houle ont contraint les organisateurs à raccourcir leur parcours, pour finalement avoir une course de 28 km, mais toujours courue sur deux étapes.Et le casting proposé était tout aussi super, avec la présence de cadors du V1. On retrouvait ainsi sur la ligne de départ de la plage publique de Papaputa, des 'aito comme Steeve Teihotaata d'EDT Va'a, Revi Thon Sing de Maona a Hine, ou encore les rameurs du Team Air Tahiti Va'a, Kyle Taraufau et Hotuiterai Poroi. Les 'aito originaires de Rangiroa ont également répondu présents avec Damas Ami, le Shellien, et son ancien partenaire de club, Paia Tamaititahio.La première étape a proposé aux rameurs une remontée contre les éléments jusqu'au motu de Hararu. Dans cette épreuve de force, c'est le colosse de Tautira, Kyle Taraufau qui a été le plus à son aise en bouclant la traversée en 1h17'45. Il a devancé de 28 secondes Paia Tamaititahio et Steeve Teihotaata de 29 secondes.Une avance que Taraufau n'a pas pu conserver sur la deuxième étape de la course courue quasiment dans la foulée. Steeve Teihotaata, plus à l'aise sur le retour vers la plage de Papaputa, a lâché les grands chevaux pour remporter la deuxième étape, avec près d'une minute d'avance sur Kyle Taraufau qui n'a pointé qu'à la cinquième place.Avec un temps cumulé de 2h01'48, l'extraterrestre de Bora Bora s'est adjugé ainsi la victoire finale. Malgré sa défaillance, Kyle Taraufau a fini deuxième au classement général, devant son partenaire de Air Tahiti Va'a, Hotuiterai Poroi, qui a complété le podium. Damas Ami, de son côté, termine premier pa'umotu de la Super Ariimatatini Race en se classant sixième du général à près de trois minutes de Teihotaata.Les dames avaient également droit pour la première fois, à une course à la Ariimatatini Race. Des vahine comme Vaimiti Maoni de Vehi Lanteres de Teva ou encore Aurélie Laplane ont répondu présente pour l'occasion, de même que six autres inscrites. Au programme pour ces dernières un parcours d'un peu plus de dix kilomètres entre la plage publique de Papaputa et l'aéroport de Rangiroa. Une course qui a vu la victoire de Vaimiti Maoni en 46'43. Soit près de quatre minutes d'avance sur Aurélie Laplane, deuxième, et près de cinq minutes sur Vehi Lanteres, troisième.