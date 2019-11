St-Martin: le président de la collectivité poursuivi pour "violation des règles de la commande publique"

Marigot, France | AFP | mardi 12/11/2019 - Le président de la Collectivité de Saint-Martin Daniel Gibbs et ses deux vice-présidentes sont convoqués devant le tribunal correctionnel le 19 décembre prochain pour "violation des règles de la commande publique", a annoncé mardi le procureur de la République de Basse-Terre (Guadeloupe), Jean-Luc Lennon.



M. Gibbs, 51 ans, ainsi que Valérie Damaseau et Annick Petrus, première et troisième vice-présidentes de la collectivité, avaient été placés en garde à vue les 10 et 11 octobre dernier, notamment pour des soupçons de délits de favoritisme concernant des marchés publics passés après le passage de l'ouragan Irma.

Le procureur de la République a décidé de les poursuivre pour violation des règles de la commande publique sur sept premiers dossiers. D'autres sont en cours d'instruction.

Tous trois sont soupçonnés de délit de favoritisme et Daniel Gibbs est également soupçonné de détournements de fonds publics, a indiqué Jean-Luc Lennon.

Au terme de la garde à vue, la Collectivité avait réagi en indiquant que ces affaires avaient été traitées dans un contexte "d'urgence impérieuse décrétée après le passage de l'ouragan Irma. Les prestations consenties ayant été commandées dans ce contexte de crise par la Collectivité".

Il s'agissait d'une "période qui s'est étalée sur plusieurs mois, pendant laquelle de nombreux actes ont été réalisés pour répondre à l'urgence immédiate du territoire et de ses habitants, avec le risque plausible d'erreurs administratives dans la chaîne d'exécution, compte tenu des circonstances inédites et dégradées", ajoutait-elle.

Saint-Martin se relève tout juste du passage de l'ouragan Irma de catégorie 5, qui a tué 11 personnes en septembre 2017, et endommagé 95% du bâti de l'île et de sa voisine Saint-Barth.

Deux ans après, Saint-Martin continue de se reconstruire, des bâtiments sont toujours abandonnés, des toitures bâchées et certains habitants encore en situation difficile.

Daniel Gibbs a été élu à la tête de la collectivité de Saint-Martin, en mars 2017, quelques mois avant le passage de l'ouragan.