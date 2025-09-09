

Sri Lanka: un huitième moine bouddhiste décède dans un accident de funiculaire

Colombo, Sri Lanka | AFP | dimanche 28/09/2025 - Un moine bouddhiste blessé dans un accident de téléphérique dans le nord-ouest du Sri Lanka est décédé de ses blessures, dimanche à l'hôpital, portant le bilan à huit morts, a indiqué la police.



Sept moines, dont trois étrangers, avaient été tués sur le coup après la chute de leur cabine mercredi soir. Six autres avaient été transportés à l'hôpital, dont quatre dans un état critique.



"L'un des six moines à l'hôpital a succombé à ses blessures tard dans la nuit d'hier," a déclaré un responsable de la police à l'AFP, ajoutant que les funérailles de cinq moines, quatre Sri-lankais et un Roumain, avaient eu lieu samedi dans un cimetière près de leur monastère.



Un moine russe doit, lui, être enterré aux côtés d'un moine sri-lankais décédé à l'hôpital, a déclaré un porte-parole du monastère.



Il a ajouté que le corps du troisième moine étranger, un ressortissant indien, avaient été rapatriés à ses proches en Inde.



Les treize moines s'étaient entassés dans une petite cabine de fortune alors qu'ils se rendaient à une séance de méditation au sommet d'une montagne dans l'immense monastère de Na Uyana.



Les premières investigations suggèrent que le câble s'est rompu, entraînant la chute de la cabine.



Le monastère de Na Uyana est situé à environ 130 kilomètres au nord-est de Colombo, la capitale économique de l'île.

le Lundi 29 Septembre 2025 à 04:43 | Lu 45 fois





