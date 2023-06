Sport et culture : une journée de fête à Aorai Tini Hau

Tahiti, le 15 juin 2023 - De la Vodafone Challenge Race au tournoi de MMA, en passant par un 'ori marathon, une initiation aux percussions, ou encore, des stands de maquillage pour les plus petits, il y en aura pour tous les goûts ce samedi 17 juin au parc Aorai Tini Hau à partir de 8 heures.



Pour la quatrième édition de la course de va'a Vodafone Challenge Race, le parcours réputé pour sa difficulté a été raccourci de 20 km pour les hommes, et les femmes font leur entrée dans cette compétition. Des rameurs du Brésil et du Chili seront aussi sur la ligne de départ, l'objectif étant de donner une dimension internationale à ce rendez-vous annuel.



Si la Hawaiki Nui est la course de va'a la plus ancienne et la plus connue, la Vodafone Challenge race challenge est la “plus dure” selon Patrick Moux. Et pour cause : 85 km pour près de 7 heures de traversée entre Tahiti et Moorea ! De quoi faire peur aux moins expérimentés... “On a écouté les sportifs et 85 km, c'était beaucoup trop long ! Surtout si on veut faire venir des étrangers pour se mesurer aux Polynésiens”, a-t-il expliqué. “Le but étant que cette course devienne internationale” et soit plus “accessible”. C'est pourquoi pour cette 4e édition, le parcours a été réduit à 60 km pour les hommes.



Pour l'occasion, une équipe composée de rameurs du Brésil et du Chili a fait le déplacement. Et pour se donner encore davantage de chances d'attirer des étrangers, un partenariat a été signé entre le président de Shell Va'a, Albert Moux, la compagnie au tiare et la Vendée Va'a. Chaque année depuis déjà 12 ans, la culture polynésienne est mise à l'honneur aux Sables d'Olonne avec ces courses de pirogues en haute mer. Une course où les hommes et les femmes font le même parcours, certaines équipes féminines parvenant à devancer leurs homologues masculins. Ce samedi à Pirae, les femmes seront aussi de la partie et pour la première fois avec un parcours de 34 km sans changement possible.



L'autre grande nouveauté cette année : un tournoi d'arts martiaux mixtes, plus connus sous le nom de MMA qui fait de plus en plus d'émules en Polynésie. Un bon moyen de canaliser la violence chez les adolescents qui aiment la bagarre. Mais pas seulement car il s'agit d'un véritable sport dans lequel il y a quelques champions locaux. C'est un test cette année, l'idée étant de pérenniser ce rendez-vous et de lui donner, à lui aussi, une dimension internationale à terme.



