Sous l'effet de la drogue, il apprend à conduire à son pitbull

Los Angeles, Etats-Unis | AFP | mardi 30/03/2020 - A l'issue d'une course-poursuite à vive allure près de Seattle, les policiers ont eu la surprise de trouver un pitbull derrière le volant: son maître, sous l'effet de la drogue, lui apprenait à conduire.



La police avait reçu dimanche après-midi plusieurs appels l'alertant sur un automobiliste qui venait de heurter deux autres véhicules près de Seattle (nord-ouest des Etats-Unis) avant de prendre la fuite, a expliqué lundi à l'AFP une policière locale, Heather Axtman.

Les services de secours avaient dans la foulée reçu de multiples signalements sur une voiture roulant en zig-zags, à quelque 160 km/h.

Des policiers qui s'étaient lancés à la poursuite du véhicule ont découvert un chien pitbull sur le siège du conducteur. C'était un homme, assis côté passager, qui tournait le volant et manoeuvrait les pédales.

Les forces de l'ordre ont dû déployer des herses pour stopper la voiture et interpeller le responsable, Alberto Tito Alejandro, 51 ans.

L'homme, notamment placé en garde à vue pour conduite sous l'influence de stupéfiants, "a reconnu qu'il tentait d'apprendre à conduire à son chien", a expliqué Heather Axtman.

"Policière depuis près de dix ans", elle dit n'avoir jamais été confrontée à une telle excuse.

Si la conduite du chien était agressive, l'animal lui-même ne l'était pas et a été placé dans un refuge, a-t-elle précisé.