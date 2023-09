Sortie de ‘Ata Roa, 1er jeu du parler local

TAHITI, le 10 septembre 2023 - Sa sortie était annoncée depuis avril, ‘Ata Roa est désormais disponible en différents points de vente de Tahiti et Raiatea. Ce jeu de société conçu par Teiki Kimbal est en vente depuis vendredi dernier.



‘Ata Roa est un jeu de cartes “ très simple ”, assure son concepteur



Pas de tabou



Les questions, qui sont en fait des phrases à trou, ressemblent à “Bienvenue en Polynésie, un lieu de rêve pour les amateurs de belles plages, de paysages à couper le souffle, et…” ou encore “Djo man, ma fesse a carrément scan quand elle a vu… sur mon vini.” Teiki Kimball a imaginé dès septembre 2022 une liste de questions et réponses. Dans cette démarche, il a été alimenté par son entourage. Il a cherché et retenu des mots et expression réalistes, c’est-à-dire en lien avec la Polynésie d’aujourd’hui, des noms de marques sont par exemple cités. Il ne s’est fixé aucune limite. “ Je n’ai pas de tabou .” Religion, politique, essais nucléaires… il aborde tous les sujets. Il s’est en revanche refusé à conserver le contenu vulgaire gratuitement, violent, grotesque.



ceeeelui-lààà, chalala noa, djieh djo ! …



Teiki Kimbal a créé un lexique pour accompagner le jeu, celui-ci est disponible à la demande. Il s ‘adresse aux résidents, mais aussi et surtout aux joueurs qui ne connaissent pas ou peu la Polynésie. Les internautes peuvent y découvrir que ‘Ata Roa est une expression qui signifie “rire aux éclats”, mais aussi la définition d’expressions du quotidien, la présentation de lieu, d’habitudes locales ou d’entreprises comme “conduire ta’ero”, “copine”, “ceeeelui-lààà”, “chalala noa”, “djieh djo” ! … En France, le jeu est sorti un peu plus tôt, en juillet. Il est en rupture de stock.



Contact



En savoir plus sur le site : ataroalejeu.com

FB : ATA ROA le jeu

[email protected]

Rédigé par Delphine Barrais le Dimanche 10 Septembre 2023 à 11:47 | Lu 140 fois