Sonia Punua hérite de Papara

Une femme à la tête de Papara ? Après Christelle Lehartel entre 2014 et 2015 et Béatrice Peyrissaguet de juin 2019 à janvier 2020, la compagne de l’ancien tavana, Puta’i Taa’e, Sonia Punua, pourrait bien devenir la première femme à décrocher un mandat plein à la mairie de Papara. Bien que condamnée avec son mari, désormais inéligible, dans l’affaire Taatira’a Ia Ora Papara il y a quelques mois, Sonia Punua est sortie en tête des municipales ce dimanche. Largement en avance au premier tour en mars dernier, elle a gagné 706 voix entre deux tours.Derrière elle, le candidat dissident du Tahoera’a, Clément Legayic, auréolé d'un soutien d'Oscar Temaru ces dernières semaines, a bien tenté de refaire son retard en récupérant 776 voix entre le premier et le second tour. Mais il a finalement échoué à 207 voix derrière la future tavana. Quant aux deux autres challengers, Béatrice Peyrissaguet et Bruno Sandras, affichent des scores identiques avec 884 voix. Beaucoup trop loin des deux listes de tête…