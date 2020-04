Sondage : Le déconfinement divise au fenua

Annoncée le vendredi 17 avril et effective depuis le lundi 20 avril, l’allègement du confinement dans les îles de la Polynésie française –hors Tahiti et Moorea– emporte visiblement l’adhésion aux îles du Vent. Plus de 90% des personnes interrogées estiment que la « levée du confinement » dans ces archipels est une décision bonne ou plutôt bonne. Le coronavirus n’a plus circulé sur place depuis le 29 mars après les cas « importés » évasanés de Fakarava et Rangiroa vers Tahiti. L’école a même pu reprendre sur place progressivement depuis la semaine dernière, mais toujours avec une impossibilité de se déplacer entre les îles. Reste que des mesures de couvre-feu et d’interdiction des rassemblements sont toujours appliquées dans ces îles.



Pour les îles du Vent, les résultats sont bien plus mesurés. Officiellement, la date de fin de confinement a été fixée au mercredi 29 avril. Mais le président du Pays et le haut-commissaire doivent s’exprimer en début de semaine sur ce sujet, et le ministre de la Santé a déjà exclu l’hypothèse d’une « reprise globale » en penchant davantage pour une levée progressive des mesures de confinement. Et si seulement deux cas supplémentaires ont été confirmés depuis la campagne massive de dépistage lancée le 15 avril, seuls 54% des personnes interrogées estiment qu’une levée du confinement à compter de mercredi se prononcent en faveur d’une levée du confinement à Tahiti et Moorea. Pas de quoi dégager une majorité, avec la marge d’erreur de notre sondage.