Sommet climat: les dirigeants réunis à l'Elysée

Paris, France | AFP | mardi 12/12/2017 - Emmanuel Macron a accueilli mardi à déjeuner à l'Elysée plus de 160 chefs d'Etat, de gouvernement et de délégations ainsi que des personnalités participant au sommet sur le climat.



Ce déjeuner précède l'arrivée des dirigeants au One Planet Summit qui a commencé dans la matinée sur l'île Seguin, à Boulogne-Billancourt, dans l'ouest de Paris.

Les invités étaient accueillis dans la cour de l'Elysée par M. Macron, puis sur le perron par son épouse Brigitte, le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres et le président de la Banque Mondiale Jim Yong Kim, les deux institutions co-organisatrices du sommet.

Parmi les 164 participants attendus au déjeuner, figurent une soixantaine de chefs d'Etat et de gouvernement, dont le Mexicain Enrique Pena Nieto, le roi du Maroc Mohammed VI, les présidents ivoirien, togolais, camerounais ou malgache, ainsi que le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salmane, selon l'Elysée.

M. Macron est également entouré par le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker, les chefs de gouvernement britannique Theresa May, espagnol Mariano Rajoy, néerlandais Mark Rutte et belge Charles Michel.

Si aucun membre de l'administration américaine n'est présent, plusieurs personnalités ont fait le déplacement des Etats-Unis, dont le milliardaire Bill Gates ou l'acteur Sean Penn.

A l'issue du déjeuner, les invités se rendront à bord de bus électriques vers le pont Alexandre III, où ils embarqueront à bord d'un bateau mouche, Le Mirage, pour descendre la Seine jusqu'à la Seine Musicale, lieu du One Planet Summit.

Un certain nombre d'entre eux reprendront en fin d'après-midi le navire pour revenir à Paris en compagnie de 200 enfants "représentant les générations futures" selon l'Elysée.

A cette occasion, plusieurs monuments emblématiques de la capitale, dont le Sacré Coeur et la Tour Eiffel, seront illuminés aux couleurs du sommet "par des groupes électrogènes fonctionnant à l'huile végétale".

Mobilisant des policiers à bord de vedettes rapides, "un dispositif exceptionnel de protection fluviale a été déployé pour assurer la sécurité" sur la Seine, a informé le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb.