Solidarité Tonga 2022 : Le Tahiti Nui chargé des dons polynésiens

Tahiti, le 27 janvier 2022 - Le Tahiti Nui quittera Papeete vendredi après-midi pour rejoindre les Tonga, victimes de l'éruption du volcan Hunga Tonga-Hunga Ha’apai il y a deux semaines. Il part les cales chargées des dons des Polynésiens récoltés depuis huit jours.



Le navire de la flottille administrative Tahiti Nui appareillera vendredi après-midi pour les Tonga. Les cales pleines des dons des Polynésiens, il apportera l'aide du fenua aux Tongiens meurtris par l'éruption du volcan Hunga Tonga-Hunga Ha’apai et le tsunami survenus le 15 janvier dernier.



Le président Edouard Fritch et quelques ministres ont assisté jeudi aux opérations de chargement du navire mis à disposition par le Pays. La collecte de dons a été effectuée ces derniers jours suite à l'appel lancé par le gouvernement tongien le 20 janvier. La population, mais aussi les donateurs privés et les confessions religieuses se sont fortement mobilisés avec beaucoup de générosité et une grande réactivité.



Des vêtements, des denrées alimentaires non périssables, de l’eau et des citernes d’eau ont ainsi pu être embarqués sur le navire de Tahiti Nui, de même qu’un nombre important de bois, de tôles et de bâches et autres matériaux, particulièrement utiles pour la construction d’hébergements provisoires des familles et la reconstruction des habitations ravagées.



Pas de covid à Tonga



Dans son discours, le président Fritch a noté “l’élan de solidarité qui caractérise nos peuples du Pacifique n’a pas failli à sa réputation de générosité dans les situations les plus difficiles. Et c’est dans ces moments que l’on voit que malgré les milliers de kilomètres qui nous séparent, les liens sont réels et puissants, ils sont ceux d’une même famille, celle du grand peuple océanien”. Le président Fritch a également insisté sur la situation sanitaire et les difficultés de débarquement sur place. “Tonga est un des derniers pays au monde à ne pas être atteint du covid 19. Leur population est partiellement vaccinée. Ainsi, les protocoles sanitaires sur place sont très très stricts pour la marchandise comme pour les passagers. C’est donc un débarquement “sans contact” qui est imposé à tous.” Édouard Fritch a donc demandé à l'équipage de respecter “scrupuleusement” les consignes des Tongiens à leur arrivée, “il serait terrible d’ajouter une crise sanitaire à la crise qu’ils subissent actuellement”.