Soixante films retenus pour la 16e édition du Fifo

Cette année, 220 films ont été inscrits et soumis aux comités de pré-sélection du festival. Parmi ceux-là, 60 films ont été retenus à savoir :

-13 films documentaires sont présentés en compétition et soumis à l’appréciation du jury du festival,

-15 films dans la catégorie hors compétition et dix autres dans la catégorie Plus d’Océanie (anciennement Écrans Océaniens) sont soumis au vote du public,

-11 courts-métrages de fiction sélectionnés pour la 10e Nuit de la fiction concourent pour le prix du meilleur court-métrage de fiction océanienne,

-11 courts-métrages documentaires présentés dans la sélection Fenêtre-sur-courts et concourent pour le prix du meilleur court-métrage documentaire du Fifo.



Dans cette sélection, six films au total sont des productions locales. Pour cette 16e édition du Fifo, quatre prix seront décernés par le jury international du festival à l’issue de la compétition. À ceux-là s’ajoutent le prix du public qui récompensera le documentaire préféré des spectateurs, ainsi que les prix des meilleurs courts-métrages documentaires et de fiction, eux aussi désignés par un vote des spectateurs. Au total, sept prix du Fifo 2018 récompenseront des films de la sélection officielle, dont trois seront choisis par le public.







Avec le communiqué du conseil des ministres