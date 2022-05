Soins palliatifs : une journée pour aider les aidants à Raiatea

Raiatea, le 12 mai 2022 - À Raiatea, samedi a lieu à la paroisse Saint-André de Uturoa une rencontre avec l’association Mania te miti dont le but est de promouvoir les soins palliatifs et de contribuer à leur développement en Polynésie française. Une journée d'échanges et d'ateliers pour les proches aidants.



Composée essentiellement de soignants, l’association Mania te miti a pour objectif d’accompagner et d’améliorer la qualité de vie de patients atteints de pathologies lourdes ou en fin de vie en traitant les symptômes douloureux. Ces soins, dits "palliatifs" sont souvent prodigués par la famille des patients eux-mêmes car, en Polynésie, seule une équipe mobile prodigue ces soins. Ce sont ces personnes, les aidants, que l’association se propose également d’aider au travers d’actions très concrètes.



Une journée pour les aidants



Les membres de l’association, sensibilisés aux soins palliatifs, proposent ce samedi des ateliers afin d’apporter une aide aux aidants dans la prise en charge des patients. L’an dernier, déjà, en partenariat avec la commune de Arue à Tahiti, l’association avait organisé ce genre d’ateliers grâce au fonds de développement de la vie associative (FDVA). Les membres de l’association, présents cette année à Uturoa, à la paroisse Saint-André proposeront ce samedi 14 mai une rencontre animée par un médecin autour du thème "C’est quoi l’accompagnement ?". Une infirmière prendra en charge l’atelier "soins de bouche et alimentation plaisir", une sophrologue animera l’atelier "bien-être et relaxation". Enfin, un bénévole tiendra le stand présentant l’association, le vice-président, kinésithérapeute, proposera un atelier "ergonomie et manutention" et la présidente, Aurélia Malogne, psychologue de métier, animera une rencontre entre aidants pour leur donner la parole.

Aurélia Malogne, présidente de l’association Mania te miti : "Des situations d'épuisement"



"Les aidants sont souvent désignés au sein de la famille ou se désignent eux-mêmes pour accompagner un parent malade. On voit surtout des situations d’épuisement quand la prise en charge du patient ne se fait que par un seul aidant, quand tout repose sur une seule personne. Cette année, nous avons voulu nous déplacer à Raiatea car l’hôpital de Uturoa possède un service de jour en oncologie, c’est-à-dire un service qui suit des patients ayant une pathologie cancéreuse et ces patients ont besoin de soins palliatifs."







Programme de la journée des aidants Samedi 14 Mai Uturoa – Paroisse Saint-André de 9h30 à 15h

Accès et ateliers gratuits



9h30-10h : Accueil des participants et moment bien-être

10h-11h : Accompagner c’est quoi ? Discussions sur le concept d'aidant naturel et les principes de la médecine palliative

11h-12h30: Ateliers / stands au choix

12h30-13h30 : Repas partagé (60 min)

13h30-14h15 : Ateliers / stands au choix

14h15-14h30 : Temps commun de clôture et échanges



Les ateliers

- Manutention et ergonomie par Frédéric Pidou, kinésithérapeute

- Groupe de parole autour de l’accompagnement d’un proche par Aurélia Malogne, psychologue

- Relaxation et bien-être par Aurore Nivet, sophrologue



Les stands découverte

- Stand Alimentation plaisir et soins de bouche par Elisa Tiarii, infirmière

- Stand Aromathérapie par Céline Prudhomme, aromathérapeute

Rédigé par Marion Alexandre le Jeudi 12 Mai 2022 à 16:19 | Lu 259 fois