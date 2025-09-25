Six projets du Fenua récompensés par le programme TeMeUm pour la biodiversité

Le programme TeMeUm a pour but de soutenir les actions en faveur de la préservation de la biodiversité. ©DM
Tahiti, le 23 octobre 2025 - Six initiatives locales viennent d’être distinguées dans le cadre du programme TeMeUm (Terres et Mers Ultramarines), qui soutient des actions en faveur de la biodiversité dans les territoires ultramarins.
Cette année, la Polynésie française bénéficie d’une enveloppe globale de 64.743 euros, (7,73 millions de francs) répartie entre six lauréats aux thématiques variées, allant de la préservation des écosystèmes coralliens à la protection des espèces endémiques terrestres. Ces projets traduisent la mobilisation croissante des acteurs du Fenua, associations, communes, établissements publics et chercheurs, pour restaurer et valoriser les richesses naturelles du territoire.
Parmi les lauréats ont trouve Tuihana pour limiter le piétinement de la flore sur l'île de Raiatea, l’Observatoire des requins de Polynésie qui vise à renforcer la science participative, Horohaga Vanga qui se bat pour augmenter la surface d'habitats disponible en faveur des chevaliers des Tuamotu, par la dératisation des îlots, le projet “Faito te Rohoi” de l'association pour la recherche sur les écosystèmes mésophotiques et profonds, Moorea biodiversité qui cherche à protéger la biodiversité forestière mais aussi le projet d'échanges sur les méthodes de restauration écologique des forêts de l'association Te rau atiati a tau a hiti noatu.
Le programme TeMeUm accompagne chaque année plusieurs dizaines de projets dans l’ensemble des Outre-mer.Pour cette édition 2025, 32 initiatives du 80 dossiers déposés ont été sélectionnées à travers les différents bassins géographiques : Caraïbes, océan Indien et Pacifique. Les milieux terrestres représentent la part la plus importante des projets retenus (19), suivis des milieux marins (8), littoraux (3) et d’eaux douces (2).
En Polynésie, les actions lauréates illustrent la diversité des enjeux environnementaux. Toutes visent à renforcer la résilience des écosystèmes du Fenua face aux pressions humaines et au changement climatique.
Au total, près de 340 000 euros (40,6 millions de francs) ont été alloués à l'ensemble des territoires ultramarins. En termes de subventions, la Polynésie française se positionne en deuxième place avec près de 7,7 millions de francs, juste derrière La Réunion qui a obtenu un peu plus de 8,6 millions. En soutenant ces projets, l'Office français de la biodiversité (OFB) et ses partenaires réaffirment le rôle essentiel de la Polynésie française et des autres Outre-mer dans la préservation de la biodiversité mondiale, dont ils abritent une part considérable et unique.
