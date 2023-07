Six morts dans un crash d'hélicoptère de tourisme au Népal

Katmandou, Népal | AFP | mardi 11/07/2023 - Un hélicoptère de tourisme s'est écrasé mardi au Népal peu après son décollage, faisant six morts, dont cinq touristes mexicains, ont indiqué les autorités aériennes népalaises.



Le vol de la compagnie Manang Air se dirigeait vers la capitale Katmandou depuis Lukla, porte d'entrée des expéditions d'escalade du plus haut sommet du monde, avec à son bord les cinq Mexicains et le pilote népalais.



Le contact avec l'hélicoptère a été perdu huit minutes après son décollage à 10H04 (04H19 GMT), ont précisé les autorités aériennes népalaises dans un communiqué.



"Les six corps ont été retrouvés et ramenés à Katmandou", a déclaré à l'AFP Pratap Babu Tiwari, directeur général de l'aéroport international de Tribhuvan.



Deux hélicoptères ont été dépêchés pour mener les recherches et organiser les secours, mais ils n'ont pas pu atterrir sur le site du crash en raison des conditions météorologiques.



"Les équipes au sol ont ramené les corps jusqu'aux hélicoptères qui avaient pu atterrir dans le secteur", a souligné M. Tiwari.



Lhakpa Sherpa, un habitant de la région qui a participé aux opérations de recherche et de sauvetage, a qualifié la scène du drame de "très effrayante".



"Il semble que l'hélicoptère ait d'abord heurté un arbre avant de s'écraser sur le sol. Cela a causé un trou dans le sol", a-t-il raconté.



Le Premier ministre Pushpa Kamal Dahal a "exprimé son chagrin" à la suite de l'incident, a indiqué son bureau sur Twitter.



Lacunes



Le Népal dispose d'une flotte privée d'hélicoptères en plein essor, transportant des touristes et des marchandises vers des régions reculées de l'Himalaya où l'accès routier est limité, voire impossible.



Le pays est connu pour ses lacunes en matière de sécurité aérienne, et l'incident de mardi est le dernier en date d'une série d'accidents de ce type.



En mai, une personne avait été tuée et quatre autres blessées lorsqu'un hélicoptère s'était écrasé dans l'est du Népal après avoir déposé des marchandises destinées à un projet hydroélectrique.



De multiples accidents d'hélicoptères ont coûté la vie à plus d'une douzaine de personnes lors d'opérations de sauvetage et de secours après le tremblement de terre dévastateur de 2015 au Népal.



Les accidents d'avion sont également fréquents dans la république himalayenne, qui abrite des pistes d'atterrissage isolées et délicates d'accès en raison de leur proximité avec des pics enneigés, un défi même pour des pilotes chevronnés.



La météo peut en outre changer rapidement dans les montagnes, créant des conditions de vol dangereuses.



En janvier, 72 personnes à bord d'un vol à destination de la ville touristique de Pokhara avaient péri lorsque l'avion avait plongé dans un ravin, se brisant en morceaux et prenant feu.



En 2018, un avion de la compagnie US-Bangla Airlines s'était écrasé près de l'aéroport international de Katmandou, réputé difficile d'accès, faisant 51 morts et 20 blessés graves.



En 1992, lors de l'accident aérien le plus meurtrier au Népal, les 167 personnes à bord d'un avion des Pakistan International Airlines sont mortes lorsqu'il s'est écrasé à l'approche de l'aéroport de Katmandou.



L'Union européenne a interdit l'accès à son espace aérien à toutes les compagnies aériennes népalaises pour des raisons de sécurité.

